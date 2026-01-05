edición general
Suiza desvela los nombres de los 37 chavistas a los que bloquea las cuentas: Maduro, Cilia Flores, sus hijos y su sobrino, entre ellos

Suiza no ha revelado los montos. Las autoridades alegan secreto mientras los bancos reportan activos bajo la Ley de Activos Ilícitos Extranjeros. Una vez más, la familia de Cilia Flores, la llamada "primera combatiente revolucionaria", encabeza la lista suiza. La lista suiza confirma el "amor familiar" del chavismo. La ex ministra Marleny Contreras, mujer de Diosdado Cabello, titular de Interior y jefe del aparato represivo, y el ex ministro de Exteriores Jorge Arreaza, yerno de Hugo Chávez, también figuran entre los señalados por el Consejo Fe

Justiciero_Solitario #1 Justiciero_Solitario
Pero si Maduro decía que ganaba dos petritos y no llegaba a fin de mes.
Que tengamos subnormales en España que sigan defendiendo esto....
11
tul #2 tul
#1 ya te han vuelto a engañar los buleros del inmundo? te las cuelan todas :troll:
4
Justiciero_Solitario #4 Justiciero_Solitario
#2 ¿Qué información es falsa?
3
tul #6 tul
#4 informacion? no usan informacion, se inventan cosas
1
Justiciero_Solitario #7 Justiciero_Solitario
#6 ¿Cuál es la información inventada de la noticia?
3
Pontecorvo #9 Pontecorvo
#7 Está en la fase de negación, Justiciero, ten comprensión por él.
3
#13 pascuaI *
#7 La información de la noticia es: no se sabe cuáles son las cantidades ni se sabe si tienen un origen ilícito o no.
1
Justiciero_Solitario #19 Justiciero_Solitario
#13 "ni se sabe si tienen un origen ilícito o no." Yo creo que esto no hace falta que lo explique la noticia.
0
sotillo #16 sotillo
#6 Y no de ahora y si discuten te pueden arruinar la vida como hicieron con el policía del 11 M y su familia
1
#11 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 Pero si está en todos los medios
www.infobae.com/venezuela/2026/01/05/suiza-congelo-los-activos-de-nico
Donde no lo verás es en Canal Red xD
1
tul #18 tul
#11 eso no es un medio, es otro generador y altavoz de bulos
1
ostiayajoder #14 ostiayajoder
#1 jajajajjajajaj

Quien decia q no llegaba a fin de mes? Tu?

Jajajajajajaja

Y quien defiende a Maduri? Tu?
0
Justiciero_Solitario #17 Justiciero_Solitario
#14 Lo decía él, que ganaba 2 petros al mes ($120) y que cuando quería hacer uso de ello Cilita (su mujer) ya se lo había gastado. x.com/CaraotaDigital/status/2005998703996457061?s=20

Lo defienden personajes realmente repugnantes (y fundadores de cierto partido) como Monedero x.com/Capitana_espana/status/1953887013721321810?s=20
2
Spirito #29 Spirito *
#17 ¿El profesor Monedero repugnante?

Monedero es uno de los cocos más preclaros y brillantes de la política española actual y lo digo sin ironía alguna.

Algunos tenéis ya la fobia ideológica hasta en el tuétano.
0
Justiciero_Solitario #31 Justiciero_Solitario *
#29 Créeme, uno puede ser culto y repugnante (sobre todo cuando defiendes tiranas dictaduras), no son incompatibles.
1
Alakrán_ #32 Alakrán_
#29 Monedero es un colaboracionista de la dictadura venezolana.
0
sotillo #15 sotillo
#1 Pero si tiene minas de oro, diamantes y perlas
0
hormiga_cartonera #21 hormiga_cartonera
#1 para lo que hay que ser subnormal es para defender que un país se pase el derecho internacional por el forro con todo lo que eso supone y el precedente que sienta. Para eso si que hay que ser subnormal.
2
Justiciero_Solitario #24 Justiciero_Solitario *
#21 A mi lo que me llama mucho la atención es que todos aquellos que están ahora preocupadísimos por el derecho internacional han callado durante 25 años mientras el chavismo se pasaba por el mismisimo forro los derechos humanos, torturando y encerrando presos políticos.

A mi personalmente me importan más el derecho humano que el internacional. Y si el daño colateral de las locuras de Trump es quitar a un tirano dictador y liberar presos políticos, bienvenido sea.
0
hormiga_cartonera #30 hormiga_cartonera *
#24 a ti que te va a llamar la atención nada con esta interpretación tan absurda de la realidad:

"""
Hitler ganó unas elecciones, te guste más o te guste menos.

Razonamiento zurdo.

"""
www.meneame.net/story/venezuela-antes-chavez-maduro-nido-pobreza-desig

Pues nos joderá igual que en los Emiratos árabes y aquí estamos con equipos patrocinados. Qué?

Es lo que tiene el razonamiento Fachapobre y votonto...
0
#22 Marcus78 *
#1 Ganaba poco. Lo que robaba, lo tenia todo en Suiza...
1
#25 guillersk
#1 y en esta misma web
0
#28 BurraPeideira_ *
#1 Sí, hay subnormales que defienden al rey de España o al PP que tenía 50 millones en Suiza, pero les importa mucho la corrupción en Venezuela.
0
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
Tiene que ser un error, los defensores del comunismo como van a tener cuentas en la banca más capitalista del mundo.

Expropiese :troll:
4
#3 Piscardo_Morao
Titular alternativo: "Los bancos suizos siguen haciendo negocios con los dictadores y su entorno"
3
Andreham #12 Andreham
Es gracioso ver a muertos de hambre jijis jajas porque un dictador "de izquierdas" tiene dinero en Suiza...

Y no alzar una ceja porque un país tenga dinero de un dictador y decida que puede bloquear sus fondos al gusto.
3
CharlesBrowson #20 CharlesBrowson
#12 muy sutil eso de lo de la ceja jejeje
0
#23 Marcus78
El campechano donde queda?
1
toshiro #10 toshiro
Si suiza empieza a bloquear cuentas con el dinero robado a ciudadanos por dirigentes y políticos de otros países, ¿Donde vamos a llegar? ¿Donde?
1
BlackDog #8 BlackDog
No me lo puedo creer! esto tiene que ser una fake new de Trump
1
#27 daniMate
¿Se puede ser más tonto que, siendo el enemigo mundial, vas y pones tu dinero en un banco extranjero? Es solo comparable a qué guarde tu oro un banco inglés.
0

