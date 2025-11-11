Softbank vende sus acciones de Nvidia por 5.040 millones de euros

La empresa de tecnología e inversiones Softbank vendió en octubre todas sus acciones de Nvidia, fabricante estadounidense de chips clave para el desarrollo de modelos de inteligencia artifical (IA), por 5.830 millones de dólares (unos 5.040 millones de euros). El gigante japonés ha decidido recoger beneficios en un momento en el que se reaviva el debate sobre si el gasto en las grandes tecnológicas generará rentabilidades proporcionales a la inversión que se está haciendo en ellas.
Si quieren IA va a ir por sistemas que consumen muy poco en vez de estufas.
Las bombillas incandescentes ya no se pueden vender como luz sino como calentador. Las GPU de nvidia tambien calientan demasiado para lo que sirven sus calculos.
Burry advirtió que los gigantes tecnológicos están inflando sus ganancias al extender artificialmente la vida útil contable de sus chips y servidores, principalmente los de Nvidia, usados para IA.
Según él, estos equipos deberían depreciarse en 2–3 años, pero empresas como Meta, Google u Oracle los están estirando a 5 o 6 años.
Eso reduce el gasto por depreciación y aumenta las utilidades reportadas, aunque los activos se… » ver todo el comentario