Softbank vende sus acciones de Nvidia por 5.040 millones de euros

La empresa de tecnología e inversiones Softbank vendió en octubre todas sus acciones de Nvidia, fabricante estadounidense de chips clave para el desarrollo de modelos de inteligencia artifical (IA), por 5.830 millones de dólares (unos 5.040 millones de euros). El gigante japonés ha decidido recoger beneficios en un momento en el que se reaviva el debate sobre si el gasto en las grandes tecnológicas generará rentabilidades proporcionales a la inversión que se está haciendo en ellas.