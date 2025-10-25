edición general
La sociedad valenciana rinde un emotivo y cálido homenaje a los 229 fallecidos en la dana

El acto ha finalizado tras dos horas con todo el teatro en pie y un fuerte y largo aplauso dirigido a un escenario tomado por botas, escobas y cubos manchados de barro, mientras voluntarios y los presidentes de las tres asociaciones de víctimas sostenía una pancarta con la frase en valenciano: "Y ahora todos alcemos la voz, por quien ya no puede alzarla".

Deviance #1 Deviance
Fenomenal; ahora solo hace falta que la gente a la hora de votar al menos sepa y recuerde quienes están a su favor y quienes están para sacarles los cuartos y repartírselos entre ellos y sus amigotes.
3
aironman #3 aironman
#1 traducción, los pobres de la comunidad Valenciana, han hecho un homenaje a las víctimas de la Dana. Alguien duda que en las próximas elecciones vuelve a ganar el PP?
6
Deviance #4 Deviance
#3 cero dudas, y es muy triste, amigo.
2
mis_cojones_en_bata #7 mis_cojones_en_bata
#3 otra mayoría absoluta.

Y con esa mayoría se irá lo que queda de mi solidaridad. Lo sentiré mucho por los que no les voten, pero si la mayoría de los votantes son subnormales, que no vengan después a pedirme solidaridad. Bastante tengo con aguantar a los subnormales de mi comunidad.
2
aironman #10 aironman
#7 no se si mayoría absoluta, pero fijo que es el partido más votado. Puede que gobiernen con VOX.
2
Olepoint #11 Olepoint
#3 El fachapobre es un animal irracional y chocará las veces que haga falta contra la misma piedra antes de dar su brazo a torcer y reconocer que es un fachapobre... Ni un vasco, vamos. :troll:
0
aironman #13 aironman
#11 simplemente, a esos Valencianos no les ha afectado la dana directamente y probablemente a la grandísima mayoría no les haya afectado en lo más mínimo indirectamente. Es triste, pero es así.
0
#14 Tunguska08Chelyabinsk13
#3 Si va Mazón yo digo que pierden // pitoniso
0
Supercinexin #8 Supercinexin
#1 No lo saben. De hecho es el Gobierno Central quien ha puesto toda la pasta y medios en la la ayudas a empresas y particulares, coches nuevos, subvenciones, limpieza de toda la zona afectada, etcétera etcétera etcétera, pero muchísimas personas siguen que si er perroSanxe blablabla. Y ahora À Punt ha sido purgado por PP/Vox y ya vuelve a ser Canal-9 otra vez: TelePP 24/7, o sea la curpa de to la tié er perroSanxe, hay que echarlo, sanchismo blabla.

Los datos de quién pone la pasta que ningún pepetudo se leerá: www.meneame.net/m/actualidad/reconstruccion-dana-aun-necesita-mas-100-
4
Deviance #9 Deviance
#8 Pero si es que es dantesco y surrealista, no acabamos de saber que de 12 millones de pavos de colaboración voluntaria sólo se has destinado 3?. es que la puta caradura de esta gentuza ya sobrepasa las más altas cotas de desvergüenza. A ver si el personal empieza/empezamos a cabrearnos, coño, que ya les vale joder.
1
#12 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#1 La DANA afectó al llamado cinturón rojo de la capital sobretodo, Valencia capital que es más pepera, prácicamente salió indemne, salvo sus pedanías dejadas de la mano de Dios, es decir, aisladas del resto de la ciudad por la construcción del nuevo cauce del Turia.
0
Meneanauta #5 Meneanauta
Oficialmente son 230 fallecidos + 2 desaparecidos
1
#2 Jarod_mc
Ahora a por palos
0

menéame