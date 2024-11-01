Encuentran en la presa de Manises la víctima 230 de la DANA: los restos que podrían pertenecer a Javi, desaparecido por la DANA de Pedralba hace un año

El hallazgo se produjo la tarde del martes, cuando el maquinista detuvo las tareas de limpieza del cauce del río Túria, en la presa de Manises (l'Horta Sud), al percatarse de la presencia de un cuerpo parcialmente cubierto por sedimentos ''en perfecto estado, solo con la cara un poco desfigurada''. ''Al estar en zona húmeda no tiende a podrirse y ha salido entero..." Todo apunta a que podrían corresponder a Francisco Javier Vicent Fas, de 56 años, desaparecido durante la DANA que azotó la provincia de Valencia el 29 de octubre del año pasado.