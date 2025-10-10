edición general
13 meneos
127 clics
Silvia Intxaurrondo desvela el mensaje que recibió durante su polémica entrevista a Feijóo

Silvia Intxaurrondo desvela el mensaje que recibió durante su polémica entrevista a Feijóo

La periodista afirma estar sufriendo un "acoso" desde entonces a través de las redes sociales. Silvia Intxaurrondo es una de las periodistas de moda, tanto por su estilo incisivo y riguroso como por las audiencias que está cosechando en La Hora de La 1. Se ha convertido en la reina de las mañanas, adelantando a Ana Rosa Quintana y Susanna Griso y se ha convertido en uno de los blancos de la derecha, que no esconde que no la quiere en RTVE si llega al poder. “Cuando un entrevistado se te planta y te dice no sólo que tus datos no son correctos s

| etiquetas: intxaurrondo , feijoo , bulo , verdad , periodismo , valentía
12 1 1 K 140 politica
3 comentarios
12 1 1 K 140 politica
Uge1966 #1 Uge1966
Deberían ponerlo de cabecera en todos los programas de información política de este país... en bucle.
1 K 30
XtrMnIO #2 XtrMnIO
La derecha odia la verdad, sus sectarios son adictos a la mentira, sin ella se darían cuenta de que sólo quedan dos opciones: o son malas personas o gilipollas.
1 K 24
txutxo #3 txutxo
Ya lo decía muy acertadamente el periodista Emilio Romero: “La derecha gobierna para doscientas familias y eso no da para votos suficientes, por eso, para ganar unas elecciones, la derecha tiene que mentir.”
0 K 7

menéame