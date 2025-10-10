Silvia Intxaurrondo desvela el mensaje que recibió durante su polémica entrevista a Feijóo

La periodista afirma estar sufriendo un "acoso" desde entonces a través de las redes sociales. Silvia Intxaurrondo es una de las periodistas de moda, tanto por su estilo incisivo y riguroso como por las audiencias que está cosechando en La Hora de La 1. Se ha convertido en la reina de las mañanas, adelantando a Ana Rosa Quintana y Susanna Griso y se ha convertido en uno de los blancos de la derecha, que no esconde que no la quiere en RTVE si llega al poder. “Cuando un entrevistado se te planta y te dice no sólo que tus datos no son correctos s