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Silvia Intxaurrondo se da cuenta de cómo llama Feijóo a Sánchez y alucina: 'Me ha llamado muchísimo la atención'

Silvia Intxaurrondo se da cuenta de cómo llama Feijóo a Sánchez y alucina: 'Me ha llamado muchísimo la atención'

"Me ha llamado muchísimo la atención. Feijóo se refiere a Sánchez, y no es la primera vez que lo oigo, como primer ministro. Claro, llama la atención que Feijóo precisamente que ha estudiado Derecho, no sepa que en España, dentro de España, al presidente del Gobierno se le llama presidente del Gobierno". El profesor, colaborador habitual del programa, ha respondido que sí. Que al llamarlo primer ministro Alberto Núñez Feijóo "quiere rebajarle el tono de presidencialidad por la vía de lo nominal".

| etiquetas: silvia intxaurrondo , feijóo , primer ministro , pedro sánchez
27 3 3 K 221 Fakejóo
9 comentarios
27 3 3 K 221 Fakejóo
#4 j3j3j3j3
vamos a ver , Silvia , das por hehco que el diploma lo ha estudiado y no comprado, por eso cometes el error de pensar que si entiende lo que dice.
Siento decepcionarte pero desde hace mucho tiempo no piensa , lee con énfasis y emociones lo que se les pone debajo de las narices, nada mas
9 K 108
#5 rafeame *
#4 Y mal
4 K 49
JackNorte #3 JackNorte
No es primer ministro porque no quiere. xD
5 K 67
Oghaio #8 Oghaio
#3 es oír a Feijóo y acordarme: m.youtube.com/watch?v=YQqrIr202es
1 K 33
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Le escriben los discursos desde una potencia extranjera.
2 K 29
#7 jiji
Es que el presidente es el. Pero no ejerce porque no quiere.
1 K 29
emmett_brown #1 emmett_brown
Como cuando Pablo Casado le llamó "felón". Sabiendo que una felonía no existe en el derecho español, podía llamarle así porque sonaba mal pero en el fondo no le estaba acusando de nada.
1 K 21
#9 calaverax
#1 eso que dices atribuye una inteligencia a Casado que dudo que la tenga. Pero comparado con Feijoo, Casado es un portento de la política
1 K 18
cosmonauta #6 cosmonauta
No te vas a creer como alucinó Silvia!
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menéame