Silvia Intxaurrondo se da cuenta de cómo llama Feijóo a Sánchez y alucina: 'Me ha llamado muchísimo la atención'

"Me ha llamado muchísimo la atención. Feijóo se refiere a Sánchez, y no es la primera vez que lo oigo, como primer ministro. Claro, llama la atención que Feijóo precisamente que ha estudiado Derecho, no sepa que en España, dentro de España, al presidente del Gobierno se le llama presidente del Gobierno". El profesor, colaborador habitual del programa, ha respondido que sí. Que al llamarlo primer ministro Alberto Núñez Feijóo "quiere rebajarle el tono de presidencialidad por la vía de lo nominal".