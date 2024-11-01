edición general
Shia LaBeouf, detenido de nuevo por una agresión homófoba: “La gente muy gay me da miedo”

El actor reconoce tener un problema con la comunidad y no soportar que un gay se le acerque demasiado. Así es como ha sido detenido ya varias veces este mes.

Ratoncolorao #5 Ratoncolorao
Odio la palabra homofobia, no es una fobia. Usted no tiene miedo, usted es un imbécil.” Morgan Freeman
azathothruna #3 azathothruna
O gay de closet, o es clinico.
Igual, que burro.
Tanto espacio en el planeta y se queda donde se activan sus fobias
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
A ver si el pobre va a estar confuso y por eso proyecta tanto...
Aokromes #6 Aokromes
curioso que el articulo lo publique la razon...
#7 Troll_hunter
El hombre blandengue
Spirito #4 Spirito *
Debería acudir a un buen psicólogo especializado y no dejar su tratamiento psiquiátrico.

Por cierto ¿Soy el único que ve un cierto parecido de éste paciente con el enfermo Abascal?
Metabarón #1 Metabarón
Autoodio?
