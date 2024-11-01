·
3
meneos
19
clics
Shia LaBeouf, detenido de nuevo por una agresión homófoba: "La gente muy gay me da miedo"
El actor reconoce tener un problema con la comunidad y no soportar que un gay se le acerque demasiado. Así es como ha sido detenido ya varias veces este mes.
#5
Ratoncolorao
“
Odio la palabra homofobia, no es una fobia. Usted no tiene miedo, usted es un imbécil.
” Morgan Freeman
0
K
20
#3
azathothruna
O gay de closet, o es clinico.
Igual, que burro.
Tanto espacio en el planeta y se queda donde se activan sus fobias
0
K
17
#2
SeñorPresunciones
A ver si el pobre va a estar confuso y por eso proyecta tanto...
0
K
12
#6
Aokromes
curioso que el articulo lo publique la razon...
0
K
10
#7
Troll_hunter
El hombre blandengue
0
K
10
#4
Spirito
*
Debería acudir a un buen psicólogo especializado y no dejar su tratamiento psiquiátrico.
Por cierto ¿Soy el único que ve un cierto parecido de éste paciente con el enfermo Abascal?
0
K
9
#1
Metabarón
Autoodio?
0
K
8
