Sevilla es la segunda provincia peninsular con más kilómetros de costa, por delante de Pontevedra

Los deslindes del DPMT garantizan, por ejemplo, que ningún ciudadano pueda adquirir una vivienda u otro bien en la costa o la protección eficaz de elementos como dunas, acantilados, humedales o marismas. Así, Andalucía cuenta con 2.113,3 kilómetros de costa frente a los 1.884,8 kilómetros de Galicia, gracias en buena parte a la consideración de la ribera del Guadalquivir como línea de costa. Sevilla con casi 600 kilómetros en la línea de deslinde del dominio público marítimo-terrestre, supera a las provincias costeras de Andalucía.

11 comentarios
#2 Khanbaliq
Alguién dice una tontería, un sevillano saca su sevillanía para superarla.

Nada nuevo bajo el sol.
manuelpepito #4 manuelpepito
#2 Se considera dominio público marítimo terrestre las zonas de los ríos que tienen influencia mareal.
El titular es una gilipollez, pero tú comentario no se queda atrás.
Gracias, miarma.
#4 Gracias, miarma.
Vamos a ver:
Vamos a ver:

- Andalucía es la segunda comunidad española por extensión, toda su parte sur y un cacho de la este es mar. Es muy grande pero más regular, solo tiene la ría del Guadalquivir haciendo una brecha gorda.
- Galicia es más pequeña pero las rías aumentan los kms de costa, cosa que aprovechan los amigos de Feijoo para la importación de cosas.

Y yo pregunto ¿Qué cojones importa si la linea de costa de uno y otro es mayor o menor? ¿Va a variar el status de andaluces o gallegos por eso?
#11 Albarkas
#7 Que sea la última vez que dices una cosa razonable!!! :troll:
#5 Daniel2000
Sevilla, Sevilla, Sevilla ....


Lamentable el artículo.
#10 Este_mismo
#5 Diario de Sevilla ¿Esperas que hable de Madrid?
Lupus #1 Lupus
Pero sólo por que los andaluces no sabemos contar. Según Feijoo, que se le ve que sí que sabe mucho de todo.
Furiano.46 #6 Furiano.46
#1 al capitán Frijol no se le puede creer nada...
#3 kaos_subversivo
Que ridiculo todo el artículo
keiko_san #8 keiko_san
Entonces, cuantas casas hay que derribar en toda la ribera del Guadalquivir para respetar la ley de costas?
