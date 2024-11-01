Sevilla es la segunda provincia peninsular con más kilómetros de costa, por delante de Pontevedra

Los deslindes del DPMT garantizan, por ejemplo, que ningún ciudadano pueda adquirir una vivienda u otro bien en la costa o la protección eficaz de elementos como dunas, acantilados, humedales o marismas. Así, Andalucía cuenta con 2.113,3 kilómetros de costa frente a los 1.884,8 kilómetros de Galicia, gracias en buena parte a la consideración de la ribera del Guadalquivir como línea de costa. Sevilla con casi 600 kilómetros en la línea de deslinde del dominio público marítimo-terrestre, supera a las provincias costeras de Andalucía.
| etiquetas: sevilla , guadalquivir , costa , playa
Nada nuevo bajo el sol.
El titular es una gilipollez, pero tú comentario no se queda atrás.
- Andalucía es la segunda comunidad española por extensión, toda su parte sur y un cacho de la este es mar. Es muy grande pero más regular, solo tiene la ría del Guadalquivir haciendo una brecha gorda.
- Galicia es más pequeña pero las rías aumentan los kms de costa, cosa que aprovechan los amigos de Feijoo para la importación de cosas.
Y yo pregunto ¿Qué cojones importa si la linea de costa de uno y otro es mayor o menor? ¿Va a variar el status de andaluces o gallegos por eso?
Lamentable el artículo.