«Me sentía como un monstruo»: soldados de las FDI hablan sobre el «daño moral» y el silencio [EN]

Algunos soldados hablan de traumas psicológicos tras haber visto cómo se utilizaba a palestinos como escudos humanos, o tras haber presenciado saqueos o actos de vandalismo. «Entrábamos en las casas de los palestinos y la gente simplemente disfrutaba destrozando». «He visto a gente llevarse electrodomésticos, collares de oro, dinero en efectivo, de todo. Me dolía especialmente ver cómo la gente quemaba fotos de palestinos o se orinaba encima de ellas. Otro cuenta torturas: «Cogió un par de bridas y le ató una al pene y otra a los testículos