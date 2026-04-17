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«Me sentía como un monstruo»: soldados de las FDI hablan sobre el «daño moral» y el silencio [EN]

«Me sentía como un monstruo»: soldados de las FDI hablan sobre el «daño moral» y el silencio [EN]

Algunos soldados hablan de traumas psicológicos tras haber visto cómo se utilizaba a palestinos como escudos humanos, o tras haber presenciado saqueos o actos de vandalismo. «Entrábamos en las casas de los palestinos y la gente simplemente disfrutaba destrozando». «He visto a gente llevarse electrodomésticos, collares de oro, dinero en efectivo, de todo. Me dolía especialmente ver cómo la gente quemaba fotos de palestinos o se orinaba encima de ellas. Otro cuenta torturas: «Cogió un par de bridas y le ató una al pene y otra a los testículos

| etiquetas: idf , confesiones , monstruos , crímenes de guerra
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7 comentarios
20 3 0 K 268 actualidad
tul #3 tul
podrian reducir ese daño moral denunciando a los a sus ojos responsables de los crimenes que han presenciado
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woody_alien #5 woody_alien
#3 ¿Mariano, eres tú?
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Sr.No #7 Sr.No
#3 hace 16 años ya hicieron una exposición en el Círculo de Bellas Artes de Madrid acerca del tema:

"Rompiendo el Silencio: Los soldados israelíes hablan"

www.nodo50.org/codoacodo/julio2010/DossierBreakingTheSilence.pdf

No es algo nuevo o que no se lleve avisando hace años.
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Io76 #6 Io76
Nuremberg y soga para todos ellos.
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#4 DenisseJoel
Esas personas podrían ayudar mucho a evitar futuros crímenes. Y además tienen el deber moral de hacerlo.
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menéame