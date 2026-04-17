Hasta el propio Ejército advierte que Israel no puede sostener tantas guerras: "Las IDF van a implosionar"

l presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que Israel y Líbano han alcanzado un alto el fuego, en un momento en el que la capacidad operativa de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), corría el riesgo de "implosionarse". Así lo aseguró el jefe del Estado Mayor de las FDI, el teniente general Eyal Zamir, quien ha advertido hasta en dos ocasiones en las últimas semanas de la necesidad de aumentar el número de reservistas porque, de no hacerlo, el Ejército "no aguantará".