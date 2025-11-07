edición general
El senador del PP que aseguró que los médicos debían dimitir por los fallos en los cribados pide perdón

El senador del PP que aseguró que los médicos debían dimitir por los fallos en los cribados pide perdón

“Si algunos han malinterpretado mis palabras o no han sido las adecuadas, lo lamento profundamente”. Así ha tratado de disculparse el senador del PP por Huelva, Carmelo Romero, a través de un vídeo difundido en su Facebook, por las declaraciones que hizo esta semana durante un debate en la televisión local, Antena Huelva, sobre la asunción de responsabilidades en la crisis de los cribados. Lo que dijo dejaba poco margen a la interpretación: “El que no haya llamado a estas 2.317 mujeres, ¿es Juanma Moreno quién ha dicho no las llame; es la conse

6 comentarios
Milmariposas #5 Milmariposas
Ese tipo de discurso soberbio, egocéntrico y echamierdas es típico de políticos que no asumen NUNCA las consecuencias de sus actos.
1 K 25
alfre2 #1 alfre2
“Si alguno piensa que, entonces tal” no es una disculpa. Tiene que admitirse el error, y ahí no lo hace
0 K 12
yoma #2 yoma
Se ha hecho caquita. :troll:
0 K 12
Pointman #4 Pointman
¿Cuando dice que va a dimitir?
0 K 11
ur_quan_master #6 ur_quan_master
¿Perdón? Debería dimitir.
0 K 11
#3 laruladelnorte
Tras su nueva declaración, en la que además de recalcar que si su intervención “se interpretó como un reproche a los profesionales sanitarios”, no fue “su intención”,

Pedía la dimisión de los médicos pero resulta que lo interpretaron mal... :-P
0 K 10

