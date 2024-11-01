Senador MAGA por Montana se queda sin palabras en directo tras enterarse de que la administración Trump ha cancelado una enorme inversión para energías renovables [Ing]  

En una entrevista en "The Source" de la CNN, la entrevistadora Kaitlan Collins le pregunta al senador republicano por Montana, Tim Sheehy, qué piensa sobre el recorte de 1.000 millones de dólares de inversión por parte del gobierno de Trump en una infraestructura que daría muchos empleos en su Estado. En un primer momento, el senador achaca ese recorte al cierre del gobierno. Cuando la periodista le insiste para decirle que ese recorte no tiene que ver con el cierre gubernamental, sino que fue decidido antes, no sabe cómo responder.