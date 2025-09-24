edición general
CNN verifica: Trump pronuncia discurso en ONU lleno de afirmaciones falsas sobre el clima, la inflación, inmigración y la paz

El discurso del presidente Donald Trump ante la Asamblea General de las Naciones Unidas este martes estuvo lleno de numerosas afirmaciones falsas, muchas de las cuales ya fueron desmentidas anteriormente. Trump fue inexacto sobre una amplia variedad de temas, incluyendo la inflación en EE.UU., las políticas climáticas tanto en el país como en el extranjero, la inmigración, su papel en la resolución de conflictos internacionales y su posición en las encuestas de opinión.

manuelpepito #4 manuelpepito
Trump habla para su electorado, que básicamente es gilipollas perdido, el resto le da igual.
Fotoperfecta #10 Fotoperfecta
#4 Dos frases he usado durante años para este tipo de gente.
Una que me dijo mi padre: Gilipollas es aquel que hace cosas que le pueden perjudicar. Si le beneficia no es gilipollas.
Y otra que me dijo un compañero de trabajo: No hay peor cosa que un gilipollas con mala leche. Porque éstos no sabes por dónde te van a salir y no te ves llegar la hostia.
gale #5 gale
Es un cuñao.
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Trump miente, cuál es la noticia?
aruleno #2 aruleno
#1 pues la noticia es que le sigue saliendo gratis.
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#2 no está en la cárcel por el tema del fraude electoral o del asalto al Capitolio… va a tener consecuencias mentir a diario?
jm22381 #9 jm22381
#1 Debe ser agotador hacerle factchecking todo el rato. Es más fácil enlazar una página que diga: Trump miente. Da igual cuándo lo leas.
pitercio #7 pitercio *
Trump, subnormal, bocachancla, putero, golpista, criminal... joder, si mañana sacan una porra para elegir el sobrenombre con el que pasará a la infamia de la historia, no sabría dónde poner mi euro.
unlugar #6 unlugar
Realmente no sé hasta que punto miente o sufre delirios.
Iba a comentar que un índice de aprobación en torno al 43% da que pensar que los EEUU tienen idiotas para exportar. Pero, viendo cómo está el patio, no estamos ni para dar lecciones ni para acoger a más idiotas.
manuelpepito #8 manuelpepito
#6 En todos los lugares hay idiotas por castigo. Y seguramente aquí sea más triste la historia, porque los yanquis innovan en gilipolleces y en muchas historias aquí aparecen copiadas
