CNN verifica: Trump pronuncia discurso en ONU lleno de afirmaciones falsas sobre el clima, la inflación, inmigración y la paz

El discurso del presidente Donald Trump ante la Asamblea General de las Naciones Unidas este martes estuvo lleno de numerosas afirmaciones falsas, muchas de las cuales ya fueron desmentidas anteriormente. Trump fue inexacto sobre una amplia variedad de temas, incluyendo la inflación en EE.UU., las políticas climáticas tanto en el país como en el extranjero, la inmigración, su papel en la resolución de conflictos internacionales y su posición en las encuestas de opinión.