Lawrence O'Donnell: "Trump se ha condenado él solo en la historia, con declaraciones que los historiadores usarán en su contra para siempre" [ENG]  

Donald Trump: "Os aviso, si no dejáis de seguir con la estafa de la energía verde, vuestro país está abocado al fracaso." Lawrence: " Historiadores futuros lo tendrán fácil para culpar a Donald Trump de una ignorancia e incompetencia fuera de control simplemente citando a donald trump diciendo cosas como esa."
es un hecho.
Tal vez, pero dentro de cuanto tiempo, ¿cien años? Por lo cual a Donald Trump se la sopla.
Hoy por hoy, y desde hace más de cien años, el mayor impulsor de la economía ha sido, nos guste o no, el petroleo. Ha sido y sigue siendo la mayor fuente de energía del plante, y sin ella no habría existido el grado de desarrollo actual. Las otras son el carbón y el gas natural. ¿Cuanto representan las energías verdes en comparación con las fósiles?
