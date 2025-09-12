edición general
Lawrence O'Donnell: "Trump se ha condenado él solo en la historia, con declaraciones que los historiadores usarán en su contra para siempre" [ENG]

Donald Trump: "Os aviso, si no dejáis de seguir con la estafa de la energía verde, vuestro país está abocado al fracaso." Lawrence: " Historiadores futuros lo tendrán fácil para culpar a Donald Trump de una ignorancia e incompetencia fuera de control simplemente citando a donald trump diciendo cosas como esa."

Feindesland #3 Feindesland
La historia, que escriben los vencedores, le importa sólo a los perdedores.

es un hecho.

SMaSeR #4 SMaSeR
Trump le tiene una envidia brutal al de Korea. Le gustaría que el pueblo se comportase así con el, da igual que sean obligados, pero que lloren cada vez que se tropiece y busquen venganza.
IkkiFenix #6 IkkiFenix *
Historiadores futuros lo tendrán fácil para culpar a Donald Trump de una ignorancia e incompetencia fuera de control simplemente citando a donald trump diciendo cosas como esa

Tal vez, pero dentro de cuanto tiempo, ¿cien años? Por lo cual a Donald Trump se la sopla.

Hoy por hoy, y desde hace más de cien años, el mayor impulsor de la economía ha sido, nos guste o no, el petroleo. Ha sido y sigue siendo la mayor fuente de energía del plante, y sin ella no habría existido el grado de desarrollo actual. Las otras son el carbón y el gas natural. ¿Cuanto representan las energías verdes en comparación con las fósiles?
#7 diablos_maiq
#6 se te olvida que el petróleo también es el mayor impulsor de la destrucción de la vida en el planeta
MisturaFina #5 MisturaFina
Espera a que hunda eeuu en la miseria. Ya casi.
#2 Galton
#1 Se te ha olvidado poner relacionada...
