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El senador Lindsey Graham pide a los estadounidenses que “envíen a sus hijos e hijas a Oriente Medio” para luchar contra Irán [ENG]

El senador Lindsey Graham pide a los estadounidenses que “envíen a sus hijos e hijas a Oriente Medio” para luchar contra Irán [ENG]

El senador de Estados Unidos Lindsey Graham ha hecho declaraciones alarmantes que parecían sugerir que pediría a ciudadanos estadounidenses que lucharan en la guerra contra Irán. Hablando en Fox News, y aprovechando para criticar a Arabia Saudí por no luchar junto a EE. UU., Graham también dijo que pediría a la gente de Carolina del Sur, donde ejerce como senador, que “envíen a sus hijos e hijas a Oriente Medio”.

| etiquetas: graham , luchar , irán , oriente , medio
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15 comentarios
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Comentarios destacados:      
#8 tierramar
Guerras montadas por ricos-riquisimos ciyos hijos no sólo no van a ninguna guerra, sino que se dedican a ganar más dinero con las guerras a las que van los pobres
“Todas las guerras modernas son una disputa por dinero.”
(Henry Dudas a William Pitt al comienzo de las guerras contra la Francia revolucionaria – citado por Niall Ferguson, Historia de los Rothschild, Volumen I, pág. 84)
Esto queda bastante claro, por ejemplo, en el ascenso de Nathan Rothschild a principios del siglo…   » ver todo el comentario
4 K 57
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Los míos, bien, en la piscina de casa. Añadió.
2 K 39
themarquesito #2 themarquesito
#1 Graham no tiene hijos, y se dice desde hace mucho que está tan dentro del armario que no le ha de faltar mucho para llegar a Narnia
13 K 171
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#2

Pues que mande a sus sobrinos.
0 K 17
#5 Grahml *
#2 No entiendo esa manía de esconderse en el armario.

Mira Scott Bessent, todo orgulloso.  media
2 K 52
themarquesito #13 themarquesito
#5 Scott Bessent ahí juega con ventaja, él no tiene que presentarse a las elecciones en Carolina del Sur y Graham sí.
2 K 41
#10 Nasser
Que se apunten todos los de Maga a ver si Irán hace un buen trabajo...<:( <:( <:(
1 K 31
#6 z1018
Baron Trump ya tiene la edad militar ideal, que dé ejemplo
1 K 26
#15 CuiProdestHocBellum
Siempre igual con las derechas... Montan guerras a las que mandan a los hijos de los pobres. Los hijos de esta gente, en casita viendo saltar por los aires en el Tik Tok a los hijos de curritos.
1 K 19
#9 pcmaster
¿Va a empezar él enviando a los suyos?
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kinz000 #11 kinz000
Él puede ir.
0 K 11
#7 drstrangelove
Están preparando el ambiente belicista, ya sólo falta algún Pearl Harbour u 11S para terminar de convencer al pueblo estadounidense de ir a la guerra.
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#12 Jesusor
No va a colar.
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oceanon3d #14 oceanon3d *
Ya hay porras por un nuke tactico en la zona ... entre Israel y EEUU andan las apuestas.

Yo digo que antes de dos semanas y sera yanki.
0 K 8

menéame