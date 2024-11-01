El senador Lindsey Graham pide a los estadounidenses que “envíen a sus hijos e hijas a Oriente Medio” para luchar contra Irán [ENG]

El senador de Estados Unidos Lindsey Graham ha hecho declaraciones alarmantes que parecían sugerir que pediría a ciudadanos estadounidenses que lucharan en la guerra contra Irán. Hablando en Fox News, y aprovechando para criticar a Arabia Saudí por no luchar junto a EE. UU., Graham también dijo que pediría a la gente de Carolina del Sur, donde ejerce como senador, que “envíen a sus hijos e hijas a Oriente Medio”.