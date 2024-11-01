El senador Lindsey Graham pide a los estadounidenses que “envíen a sus hijos e hijas a Oriente Medio” para luchar contra Irán [ENG]

El senador de Estados Unidos Lindsey Graham ha hecho declaraciones alarmantes que parecían sugerir que pediría a ciudadanos estadounidenses que lucharan en la guerra contra Irán. Hablando en Fox News, y aprovechando para criticar a Arabia Saudí por no luchar junto a EE. UU., Graham también dijo que pediría a la gente de Carolina del Sur, donde ejerce como senador, que “envíen a sus hijos e hijas a Oriente Medio”.
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“Todas las guerras modernas son una disputa por dinero.”
(Henry Dudas a William Pitt al comienzo de las guerras contra la Francia revolucionaria – citado por Niall Ferguson, Historia de los Rothschild, Volumen I, pág. 84)
Esto queda bastante claro, por ejemplo, en el ascenso de Nathan Rothschild a principios del siglo… » ver todo el comentario
Pues que mande a sus sobrinos.
Mira Scott Bessent, todo orgulloso.
Yo digo que antes de dos semanas y sera yanki.