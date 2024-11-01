Las “preocupaciones” de Melania Trump por Barron a medida que crecen los temores de reclutamiento en EE. UU. [ENG]

A medida que se intensifica el conflicto entre Estados Unidos e Irán, crece el temor ante la posibilidad de que EE. UU. despliegue tropas terrestres en el país. Detrás de estas preocupaciones está la posibilidad de que la administración de Donald Trump comience a reclutar a sus ciudadanos en preparación para una guerra en tierra. Si se aplicara este reclutamiento, podría implicar que algunos jóvenes estadounidenses fueran llamados a filas para servir a su país.