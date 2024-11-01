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Las “preocupaciones” de Melania Trump por Barron a medida que crecen los temores de reclutamiento en EE. UU. [ENG]

Las “preocupaciones” de Melania Trump por Barron a medida que crecen los temores de reclutamiento en EE. UU. [ENG]

A medida que se intensifica el conflicto entre Estados Unidos e Irán, crece el temor ante la posibilidad de que EE. UU. despliegue tropas terrestres en el país. Detrás de estas preocupaciones está la posibilidad de que la administración de Donald Trump comience a reclutar a sus ciudadanos en preparación para una guerra en tierra. Si se aplicara este reclutamiento, podría implicar que algunos jóvenes estadounidenses fueran llamados a filas para servir a su país.

| etiquetas: melania , barron , trump , militar
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17 comentarios
9 2 0 K 118 actualidad
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Siempre puede hacer otro documental sobre ser una madre coraje con un hijo en el frente de batalla
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Elbaronrojo #8 Elbaronrojo
#2 Lo veo: salvar al soldado Barron, Barron cogió su fusil, Barron de Arabia...
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#13 Tiranoc
#8 El Barron rojo :troll:
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Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
Uys si, seguro que reclutan a Barrow....

En el peor de los casos se declara en rebeldia y su padre le indulta.
En un caso normal ni lo reclutan.
En un caso anormal, lo reclutan y esta bien lejos del frente.
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#4 tierramar *
canarias-semanal.org/art/39624/los-trump-cuatro-generaciones-esquivand LOS TRUMP: CUATRO GENERACIONES ESQUIVANDO EL SERVICIO MILITAR. Mientras millones de inmigrantes y ciudadanos estadounidenses han vestido uniforme y marchado a la guerra, generación tras generación de los Trump ha encontrado siempre un motivo, un papel o un diagnóstico conveniente para quedarse lejos del frente. Ahora, los veteranos de guerra han iniciado una campaña para que Barron Trump sea enviado a los frentes que se abran en Irán
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#5 Feliberto
Uf, preocupadísima está.
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TipejoGuti #11 TipejoGuti
Tiene pinta de Borbón {0x1f637}
1 K 23
#7 Nasser *
Se escaqueará como se escaqueó el cobardica de papá Trumpeta.:troll:
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#12 solojavi
Supongo que para entrar en modo reclutamiento forzado hay que declarar la guerra previo paso por el congreso. De momento no creo que los planes se acerquen a algo así, más adelante, cuando haya elecciones presenciales ya se verá.
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#16 Eukherio
#1 Está listo para liderar la invasión terrestre. Dando ejemplo de compromiso al resto.
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Brill #14 Brill
Preocupación ninguna, si llega el caso dirán que ha heredado los "espolones" en los piés de su papá. Y antes tendrían que morir muchos plebeyos.
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#10 MenéameApesta
Con la cara que perturbado que tiene no deberían dejarle ni acercarse a un arma de fuego.
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D303 #9 D303
Que no es que sea un cobarde ni papa sea el P.O.T.U.S es que tiene los pies planos el hidefruta.
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#6 DotorMaster
Menudo caramierda.
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oceanon3d #15 oceanon3d *
#6 En este caso Trump puede estar tranquilo; con esa cara empanaa es hijo suyo al 100% ...

Sobre que lo recluten no me extrañaría nada porque es algo típico de los regímenes y su propaganda ... pero en un puesto a 1.000 km de las balas; y eso no te lo dirán.
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karaskos #17 karaskos
Sí, lo mandarán a limpiar los váteres portátiles y a cocinar :roll:
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menéame