El satélite más grande jamás creado ya está en órbita: 223 m² para acabar con Starlink

AST planea lanzar entre 45 y 60 satélites más como en 2026. El objetivo es crear la primera red celular de banda ancha espacial que es accesible directamente desde teléfonos móviles convencionales, sin necesidad de hardware adicional. Una vez desplegados sus paneles, el BlueBird 6 se extiende sobre unos 223 metros cuadrados, el equivalente a una pista de tenis. El tamaño no es un capricho. AST necesita estas dimensiones colosales para actuar como antenas de móvil espaciales capaces de comunicarse directamente con teléfonos móviles estándar.