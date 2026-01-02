El satélite más grande jamás creado ya está en órbita: 223 m² para acabar con Starlink

AST planea lanzar entre 45 y 60 satélites más como en 2026. El objetivo es crear la primera red celular de banda ancha espacial que es accesible directamente desde teléfonos móviles convencionales, sin necesidad de hardware adicional. Una vez desplegados sus paneles, el BlueBird 6 se extiende sobre unos 223 metros cuadrados, el equivalente a una pista de tenis. El tamaño no es un capricho. AST necesita estas dimensiones colosales para actuar como antenas de móvil espaciales capaces de comunicarse directamente con teléfonos móviles estándar.
| etiquetas: bluebird 6 , ast , banda ancha , móviles
Musk hablando de amenazas...
Hacia abajo es fácil, es cuestión de meter potencia al chisme, pero para arriba .... lo veo más jodido.
A efectos practicos funciona como el radar de los coches: no hay un emisor/receptor movil, sino que estan los elementos radiantes sobre una superficie y el barrido se consigue desfasando la señal que se les pasa a unos y a otros.
"El prototipo BlueWalker 3 ya demostró esta capacidad al realizar la primera llamada telefónica 5G desde el espacio a un Samsung Galaxy S22 común."
Esa antena era de 64 m2, y la de este es 4 veces más grande.