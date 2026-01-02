edición general
El satélite más grande jamás creado ya está en órbita: 223 m² para acabar con Starlink

AST planea lanzar entre 45 y 60 satélites más como en 2026. El objetivo es crear la primera red celular de banda ancha espacial que es accesible directamente desde teléfonos móviles convencionales, sin necesidad de hardware adicional. Una vez desplegados sus paneles, el BlueBird 6 se extiende sobre unos 223 metros cuadrados, el equivalente a una pista de tenis. El tamaño no es un capricho. AST necesita estas dimensiones colosales para actuar como antenas de móvil espaciales capaces de comunicarse directamente con teléfonos móviles estándar.

taSanás #1 taSanás
Pues si nos quejábamos de los problemas para la astronomía con los starlink, estos con esas velas van a ser la leche ya
Veelicus #5 Veelicus
#1 En breve el cielo va a ser un espectaculo, cada vez estamos mas cerca del efecto Kessler
#6 Marisadoro *
Musk envió una carta a la Comisión Federal de Comunicaciones a finales de 2024 expresando preocupación de que AST SpaceMobile representa una amenaza para la sostenibilidad de la órbita baja terrestre.

Musk hablando de amenazas...
HeilHynkel #3 HeilHynkel
La cosa es interesante pero yo quiero que me expliquen como llega la señal del móvil al satélite si no es con una antena especial.

Hacia abajo es fácil, es cuestión de meter potencia al chisme, pero para arriba .... lo veo más jodido.
#8 flixter *
#3 no, es un problema de sensibilidad del receptor, por un lado, y del diagrama de ganancia de la antena por otro. Sin haber visto el diseño, supongo que lo que hacen es: lo que nosotros vemos como un panel es realmente un array 2-D: un conjunto de antenas que tienen un desfase entre ellas. Modificando dicho desfase, puedes hacer que la ganancia maxima esté donde a ti te interese. De manera que una vez el satelite sabe donde estan sus abonados, va modificando el desfase para que estos tengan cobertura.

A efectos practicos funciona como el radar de los coches: no hay un emisor/receptor movil, sino que estan los elementos radiantes sobre una superficie y el barrido se consigue desfasando la señal que se les pasa a unos y a otros.
#9 El_dinero_no_es_de_nadie
La antena especial la tiene el satélite que órbita en órbita baja.
"El prototipo BlueWalker 3 ya demostró esta capacidad al realizar la primera llamada telefónica 5G desde el espacio a un Samsung Galaxy S22 común."

Esa antena era de 64 m2, y la de este es 4 veces más grande.
#10 capitan.meneito
es un satelitón
Waves #2 Waves
A ver cuándo empiezan las guerras espaciales para que se quede el cielo limpio de basura.
elgranpilaf #4 elgranpilaf
#2 Que la fuerza te acompañe
taSanás #7 taSanás
#2 sí, la guerra suele ser una actividad que no deja rastro
