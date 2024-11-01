·
23
meneos
191
clics
Sarah Santaolalla pide a Rosa Belmonte que no la ignore en su disculpa: "Tengo nombre, apellidos y dignidad"
Santaolalla critica que la tertuliana de 'El Hormiguero'...
television
santaolalla
rosa belmonte
actualidad
Comentarios destacados:
#2
espartino
y tetas!!! muchas tetas!!!
12
K
81
#4
decker
#2
Muchas no, dos, lo que viene siendo habitual.
10
K
92
#15
Tensk
#2
#4
Bueno, será lo habitual pero está por encima de la media.
0
K
10
#8
dagda
#2
tiene más tetas que altura el Motos
3
K
44
#11
Macnulti_reencarnado
#2
y muy ofrecidas.
3
K
7
#22
Ratoncolorao
*
#11
Repites mucho eso de "en este país no cabe un tonto más" y vas a tener razón viendo tu comentario, taaaan gracioso. "Muy ofrecidas". Supongo que es lo que te dices todas las mañanas a tu madre , no?
0
K
19
#28
Macnulti_reencarnado
#22
a la tuya.
0
K
8
#20
Ratoncolorao
#2
Mejor hablar de las tetas de otras que no de tus neuronas, que poco tiempo nos iba a llevar...
1
K
22
#27
espartino
*
#20
que no que me encanta. Que hayais pasado de silvio rodriguez o paco ibañez al bugs bony, de anguita a garzon, y de referente mediatico hayais elegido a una choni enchufada por su sugar daddy me parece genial.
0
K
7
#7
Febrero2027
*
Rosa Belmonte no dio nombres y apellidos cuando dijo lo de mitad tonta y mitad tetas.Ahora Rosa Belmonte se disculpa sin decir nombre y apellidos ¿Y Santaolalla no se da por aludida? Entonces no es medio tonta, es tonta entera
7
K
54
#10
wata
#7
Hombre, si yo digo que he leído un comentario de un nick que lleva un mes del año ...tú no te sentirás aludido porque no te nombro. Y si encima ese comentario de la Belmonte viene precedido por otro de un pelirrojo que hace alusión a un dato muy concreto, pues tampoco.
2
K
43
#12
Febrero2027
#10
Ella se sintió aludida, a mí que me cuentas
0
K
6
#23
wata
#12
No se sintió aludida. La aludieron directamente.
Y tú te has sentido aludido porque te he contestado directamente. Seguramente si hubiera dicho: "Hay uno con un nick de mes y un año que dice chorradas" tampoco te sentirías aludido.
0
K
11
#13
chocoleches
#7
Te puedo llamar tonto sin necesidad de decir tu nombre y apellidos, es totalmente factible. De hecho Belmonte responde a Pablo Motos, que es el que se menciona a Santaolalla
La primera excusa que puso Belmonte es que era una cita de "La Maravillosa sra. Maisel". Spoiler: no lo es.
1
K
30
#3
CharlesBrowson
Ya paso la raya de lo esperntico, un salvame disfrazado de "política" para boomers que creen que son "hintelectuales"
3
K
39
#5
surco
Pues no me había fijado. A Sarah la noto tan atacada de los nervios cada vez que habla, tan enfadada con el mundo y tan a la defensiva que tiendo a no fijarme en ella ni en lo que dice y es una pena, porque estoy seguro de que a veces dice cosas interesantes. Dicho esto, si hay valor para ofender, tiene que haber para pedir disculpas
2
K
34
#6
intotheflow
*
#5
Yo noto igual de atacado a Rufián (por mencionar una persona más entre muchas que emplean este estilo directo y con extra de asertividad y mala leche) y eso nunca me ha impedido prestar atención a sus mensajes.
1
K
17
#9
surco
*
#6
Rufián tiene algo más de gracia, pero tb te digo que me sobran más del 90% de sus supuestos zascas. Rufian es mucho mejor político cuando no se lo come el personaje y se pone a argumentar en serio, que cuando quiere , sabe.
Dicho esto, ese tono " mitinero" de cabreo perpetuo made in Iglesias creo que hace mucho que no ayuda. A mi me suena cada vez más a adolescentes berreantes e intensitos. Y es complicado votar eso
0
K
11
#14
intotheflow
#9
Es cierto que produce cansancio y en algunos casos hasta rechazo, pero el "argumento desde la indignación" es una estrategia deliberada, no un simple estilo (una estrategia con curva de rendimiento decreciente, diría yo, porque satura con facilidad). Es útil para movilizar, para imponer un marco y para conseguir visibilidad, sobre todo desde posiciones de oposición. Más allá del mensaje de turno, me fascinan estas tácticas.
Mencioné un político, pero muchos tertulianos comparten ese estilo.
0
K
7
#17
D303
#14
Pero en la derecha es ese tono amenazante a perpetuidad, ese desconocimiento de las leyes y estamentos no les hace daño les hace tener más acólitos.
1
K
19
#19
intotheflow
#17
La desinformación, la manipulación y los bulos aderezados con matonismo elevan el nivel de ofensa a la democracia a otro nivel.
0
K
7
#16
Tensk
#5
Belmonte no es que sea santo de mi devoción, pero ¿Santaolalla diciendo cosas interesantes? Las veces que la he escuchado, que admito que han sido pocas, ni la primera, y no tiene pinta de que lo haga, pero oye, igual sí.
1
K
22
#25
okeil
#16
A belmonte le van a un Nobel, tiene todas las papeletas.
0
K
10
#26
Tensk
#25
La he escuchado criticando a diestro y siniestro, ahora, sigue sin saber decir Óliver Laxe correctamente.
0
K
10
#29
okeil
#26
¿Tiene tetas?
0
K
10
#30
Tensk
#29
Óliver Laxe supongo que sí en el sentido masculino.
0
K
10
#18
Gnomo
La imbecil está solo se da por aludida cuando quiere o que?
Qué ganas de llamar la atención y necesidad de ser el centro de atención. Está pidiendo constantemente que le hagan casito.
Ella puede decir gilipolleces enormes y meterse con todo el mundo pero nadie la puede criticar. Que pereza de
3
K
20
#21
Quel
¿ La mitad tetas ya se ha disculpado por insultar a los votantes del pp ?
1
K
19
#1
YSiguesLeyendo
... Rosa Belmonte haya evitado mencionarla en su disculpa pública
0
K
10
#24
Capaza
Si Sarah Santolalla la cual no aguanto en lo profesional pero como persona no quiero que ni a ella ni ha nadie la humillen por su fisico o por quien sea o deje de ser su pareja, va ante un juez por las palabras de Rosa Belmonte, el juez o jueza le dira que ella es la que se ha sentido aludida ya en ningun momento del programa se dice su nombre, aunque todo el mundo sepamos que se referia a ella. Rosa Belmonte es una bocazas y se vino arriba pero tampoco es tan tonta de pedir disculpas directas a Sarah sabiendo que eso la implicaria.
0
K
7
Ver toda la conversación (
30
comentarios)
