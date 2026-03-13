·
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6

28

Santiago Segura arrasa con Torrente Presidente vende más de 150.000 entradas antes de su estreno
El cineasta apuesta por una promoción atípica sin tráiler ni pases de prensa y convierte la película en un fenómeno antes de llegar a los cines.
|
etiquetas:

torrente
,
6
6
0
0
K
57
actualidad
25 comentarios
Copiar enlace
6
0
0
K
57
actualidad
#3
mente_en_desarrollo
Me da bastante miedo, que con la deriva que lleva Santiago Segura, la película intente vender que Torrente sería mejor político que los políticos.
Es decir, de blanquear el fascismo, que no hay que olvidar que Torrente es abiertamente fascista.
Empezó siendo una parodia del fascismo, pero ha llovido mucho (y Santiago Segura ha cobrado mucho) desde entonces.
7
K
83
#15
Huginn
#3
De ser así, no es culpa suya que el público adulto sea subnormal.
0
K
12
#20
mente_en_desarrollo
#15
De la inteligencia del público, no tiene ninguna culpa.
Del guion, toda, que para algo es el director también.
1
K
34
#18
DenisseJoel
#3
Lo peor sería que nos hiciera un Zelenski.
0
K
11
#21
Cabre13
*
#3
No sé si miedo es la palabra, pero teniendo en cuenta que Zelenski llegó al poder tras haber protagonizado una serie en la que pasaba de profesor a presidente, que en Chipre votaron a un youtuber y que en españa Alvise recibió 800.000 de chavalitos confusos...
Pues sí, da mal rollo ver cómo un montón de peña impresionable va a tragarse hasta atrás otro ejemplo más de personaje
políticamente incorrecto
gañán puesto como ejemplo de liderazgo como si el ser mediático y polémico fuese…
» ver todo el comentario
2
K
45
#24
mente_en_desarrollo
#21
A ver...
Torrente empezó como una parodia del fascismo y no lo blanqueaba.
Si sigue siendo así, pues ni tan mal. Que algunos lo consideraran un referente y no una parodia... Pues es problema de la cognición de esos "seres".
Pero eso, Santiago Segura no es el mismo que en las primeras entregas, y me da miedo que lo que quiera vender es que lo de ahora es peor a que gobierne un fascista. Pero hasta que no esté estrenada, solo es un miedo.
0
K
15
#22
GranTipo
#3
pues mira, Trump era figura pública y luego presidente, Zelensky era comediante y luego presidente, yo veo un filón aquí
0
K
12
#2
wendigo
Obra de ficción basada en hechos reales... tales como la presidencia de USA
Saludos
3
K
54
#5
wata
Santiago Segura solo encandila ahora mismo a los que tienen el cerebro con una sola neurona.
Ha engañado demasiado tiempo a demasiada gente.
Lo veo presidente del gobierno. Siguiendo la estela de Zelensky y Trump.
1
K
30
#9
LaMinaEnMiPuerta
#5
Espérate a verla al menos. No vaya a quedar en ridículo antes y después.
0
K
9
#13
Fumanchu
#5
al menos interpreto a un político corrupto en airbag e hizo de presidente de la tercera republica en la mujer mas fea del mundo.
0
K
7
#10
JoseRvValjean
*
Esta película es un producto comercial, no hay que darle más vueltas, he disfrutado mucho y me he partido el ojete con la primera la segunda y la quinta, si hilamos un poco más fino es una crítica brutal y abierta al fascismo sin más.
1
K
26
#1
SeñorPresunciones
¿A dónde va Vicente?
1
K
21
#12
plutanasio
Tiene que estar Santiago segura llorando en su casa al leer todos los comentarios de los indignaditos
1
K
20
#4
oscarcr80
Irá al bar de Cañita Brava y le pagará los 6 talegos de whiskey que aún le debe?
1
K
15
#6
SeñorPresunciones
#4
A cañita podría ayudarle con el tratamiento del cáncer... sería un detalle.
0
K
13
#23
woody_alien
#4
Creo que al final cobró ...
youtu.be/qIkx0aI8olI?t=91
0
K
12
#14
YSiguesLeyendo
cómo de mal tiene que estar el consumo de cine en salas que se vende como éxito que vayan a ver un bodrio 150.000 mononeuronales en un país de casi 50 millones de personas. x cierto, en Españita pagar x ver pelis es pagar dos veces, pues ya las pagas todas con tus impuestos vía subvenciones. disfrutad, idiotas!
0
K
12
#8
calaña
No ha habido trailer porque no le hacía falta con la filtración que se hizo hace meses.
0
K
10
#16
FunFrock
Aquí somos todos de cine irani subtitulado en Koreano, no?
0
K
9
#11
oceanon3d
*
Yonsolo vi la 1 y no tengo más ganas de potar.
Triunfará; en España no faltan simples.
0
K
8
#17
insulabarataria
#11
0
K
10
#25
Cabre13
#11
Yo de la primera recuerdo ciertas escenas bien chulas como parodia de lo policial y de lo gañán que es el personaje, pero también muchas escenas de humor burdo y grueso que dan puto asco. Lo mismo con la segunda; el resto no las he visto y tengo entendido que alguna se considera mejor que las primeras.
No sé quién escribió el guión ni quién lo revisó, pero con cuatro retoques habría sido una película perfecta para todo el mundo en vez de esa mezcla entre comedia normal y comedia serie z +18 de chistes de Jaimito.
0
K
11
#19
To_lo_loco
Desconozco al personaje y a la persona (De Santiago Segura).
Las películas que hace no engañan. Y sus personajes no se disfrazan. Son lo que ves.
Los rumores son que el hombre ha hecho mucho dinero y vive de una manera en que puede pensar como vive. Y me parece cojonudo. Los impresentables e idiotas son los que sin poder vivir como él venden esos discursitos de mierda y sometimiento. Cosa que él no hace. Es un artista y se vende a lo que le interesa: que sus productos “de mierda” hagan más…
» ver todo el comentario
0
K
7
#7
malditopendejo
*
Lo único bueno que ha hecho Santiago Segura fueron los cortos de Evilio y el día de la bestia.
0
K
7
Ver toda la conversación (
25
comentarios)
