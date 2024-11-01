Sanidad evacúa de Gaza a un nuevo grupo de 19 menores palestinos para ser atendidos en hospitales españoles

Un total de 19 niñas y niños palestinos junto a 73 acompañantes van a ser evacuados este domingo desde la Franja de Gaza para ser atendidos en hospitales españoles, en una nueva operación organizada por el Ministerio de Sanidad, en colaboración con los ministerios de Defensa; Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones e Interior. Llegarán en la madrugada de este lunes a la Base Aérea de Torrejón de Ardoz.