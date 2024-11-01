·
22
meneos
21
clics
Despegan dos aviones del Ejército del Aire para evacuar a niños gazatíes gravemente enfermos
Dos aviones del Ejército del Aire han despegado este sábado para evacuar a niños gazatíes gravemente enfermos que serán atendidos en España.
etiquetas
a400
a310
evacuación
niños
palestinos
gravemente
heridos
19
3
0
K
212
Palestina
Palestina
#2
ACEC
Ya podrían haber mandado un par de fragatas hace meses para crear un corredor humanitario y posiblemente ahora habría menos niños enfermos.
2
K
43
#1
HeilHynkel
Espérate que no derriben alguno los sionistas.
1
K
22
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
