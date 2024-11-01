edición general
22 meneos
21 clics

Despegan dos aviones del Ejército del Aire para evacuar a niños gazatíes gravemente enfermos

Dos aviones del Ejército del Aire han despegado este sábado para evacuar a niños gazatíes gravemente enfermos que serán atendidos en España.

| etiquetas: a400 , a310 , evacuación , niños , palestinos , gravemente , heridos
19 3 0 K 212 Palestina
2 comentarios
19 3 0 K 212 Palestina
ACEC #2 ACEC
Ya podrían haber mandado un par de fragatas hace meses para crear un corredor humanitario y posiblemente ahora habría menos niños enfermos.
2 K 43
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Espérate que no derriben alguno los sionistas.
1 K 22

menéame