Sánchez intensifica su perfil internacional mientras el PP continúa en su indefinición sobre Trump

La acción militar de EEUU el pasado sábado en Venezuela con la detención de Nicolás Maduro ha vuelto a poner en primer plano de la política española la situación internacional y geopolítica. No es ni mucho menos la primera vez que sucede durante los diferentes Gobiernos de Pedro Sánchez. Quienes conocen al presidente señalan que es un dirigente que no suele separar el plano nacional del internacional. Y este momento es una ocasión más para demostrarlo.

sleep_timer #5 sleep_timer
Al PP le sacas de robar y dar concesiones a sus amigüitos y no sabe hacer una puta mierda.
#12 pascuaI
#5 Tenía entendido que cavar fosas también se les daba bien
ContracomunistaCaudillo #15 ContracomunistaCaudillo
#5 Dónde has estado los últimos 6 meses?
devilinside #16 devilinside
#5 Eh, pero eso lo hacen de puta madre
MiguelDeUnamano #21 MiguelDeUnamano
#5 Y dejar un reguero de cadáveres con su gestión negligente. Víctimas a las que desprecian e insultan sin miedo a que la escoria que les vota se inmute por ello.
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
La agenda de Sánchez desde el pasado sábado ha estado copada por asuntos de carácter internacional. Tras lo sucedido en Venezuela, tanto él mismo como el Ministerio de Exteriores que lidera José Manuel Albares, marcaron sus posiciones. Sánchez también se sumó a un comunicado conjunto con todos los países de la UE, a excepción de Hungría.
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
#1 Relacionada: Feijóo recrimina que Sánchez no acudiera al desfile de la Pascua Militar... por estar en una cumbre internacional: "La derecha más provinciana de Europa"

www.meneame.net/story/feijoo-recrimina-sanchez-no-acudiera-desfile-pas

Menudo puto lastre que es la derecha española para el país que dicen defender, cuando no torpedean los intereses del país en el extranjero (Aznar, Casado), muestran su apoyo a quien los perjudica.
devilinside #14 devilinside
#6 Pero que esperas de un inútil que estando en la oposición y sabiendo que probablemente acabe en un futuro (Satán no lo quiera) de Presidente del Gobierno no se tome el más mínimo trabajo para aprender algo de inglés (y de español y gallego, si eso)
pedrario #3 pedrario
El perfil internacional  media
Forni #8 Forni
#3 A tenor de los acontecimientos, esa foto está envejeciendo de puta madre.
pedrario #10 pedrario
#8 Ya ves, varios ciudadanos españoles están agradecidos

>www.aljazeera.com/news/2026/1/9/venezuela-releases-imprisoned-politica
pedrario #20 pedrario
#18 Eso, recoge mientras puedas no sea que salga en nada otra noticia que te de un disgusto.
Forni #22 Forni
#20 No he dicho nada que implique recoger, sencillamente no voy a perder el tiempo con personas sesgadas. Porque claro, te fijas apropiadamente a Pedro, pero seguro que no le prestas atención a Mette Frederiksen.
pedrario #23 pedrario
#22 Puestos a hacer red herring y hablar de cosas que no tienen que ver prefiero hacerlo sobre de Adolf Hitler y congratular su nuevo triunfo en Namibia.
Forni #24 Forni
#23 Algo que no tiene que ver? Perdona chico, aprende a elegir fotos para sostener tus argumentos.
Cehona #11 Cehona
#3 El perfil Internacional del PP, entonces y futuro.  media
pedrario #19 pedrario
#11 Mejor una similar a la que puse yo, por eso de comparar

Rajoy no pinta nada ya en ninguna parte y la chorrada que coges no pasa de meme de foto irrelevante, que no representa una posición real. De cualquiera puedes sacar foto así. En lo oficial luego es otra cosa www.lamoncloa.gob.es/multimedia/fotos/presidente/PublishingImages/2013  media
Antipalancas21 #13 Antipalancas21
#9 Mientras este el impresentable de Feijóo no ganara nada, es una inutilidad total.
ContracomunistaCaudillo #17 ContracomunistaCaudillo *
#13 Eso piensa la izquierda, pero la izquierda ya sabemos como es, nunca hace autocrítica, la culpa siempre es de otros, incluso de los votantes por votar mal.
ContracomunistaCaudillo #2 ContracomunistaCaudillo
Que empiece por ocuparse de lo que pasa en casa, que acabó el año de escándalo en escándalo y aún no ha dimitido.
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
#2 Quien Feijóo y que se prepare este año con juicios del pp y sus chorixos.
ContracomunistaCaudillo #9 ContracomunistaCaudillo
#7 La derecha ganará las siguientes elecciones por una cuestión de inercia. P.Sánchez está rentabilizado ya y su imagen muy quemada. Por otro lado, España no va a ser diferente al resto de Europa.
#4 Thirsk *
Otra vida extra para Sánchez, que solo tiene que fingir defender los intereses del país que gobierna frente al nacionalismo vendepatrias de PP y Vox.
