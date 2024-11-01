Sánchez intensifica su perfil internacional mientras el PP continúa en su indefinición sobre Trump

La acción militar de EEUU el pasado sábado en Venezuela con la detención de Nicolás Maduro ha vuelto a poner en primer plano de la política española la situación internacional y geopolítica. No es ni mucho menos la primera vez que sucede durante los diferentes Gobiernos de Pedro Sánchez. Quienes conocen al presidente señalan que es un dirigente que no suele separar el plano nacional del internacional. Y este momento es una ocasión más para demostrarlo.