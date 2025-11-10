edición general
Sánchez declara secreto de Estado su inaudito apoyo a la flotilla de Gaza

El Jefe del Estado Mayor conjunto de la Defensa sostiene que hacer públicas las órdenes del despliegue de la fragata ‘Furor’ causaría un grave perjuicio a la «seguridad nacional y la defensa» e invoca la ley franquista de Secretos Oficiales

OCLuis
Inaudito es que los otros se hayan cachondeado de quienes dejaron todo para llamar la atención de todo el mundo del genocidio que se está cometiendo delante de nuestras narices y ante la pasividad de nuestros líderes.
Tensk
#1 Hombre, eso de "lo dejaron todo" es una exageración y lo que hicieron fue invertir en la "experiencia" para contarla después y ser el centro de atención porque ayuda, lo que se dice ayuda, poquita iban a llevar incluso aunque llegasen a puerto.

Todos sabíamos cómo iba a acabar la historia, todos.
lordban
#1 La gente de la flotilla tienen el activismo como forma de vida, no estamos hablando de gente que no llega a final de mes o ricos que ponen su fama y fortuna en riesgo por ello, así que no lo dejaron todo, ya sea por convicción o por ganarse la vida hacerse renombre en la flotilla hace que el dinero les siga fluyendo en su mundillo. Tampoco creo que se pueda hablar de pasividad de los lideres, muchos apoyaron a Israel, otros pocos hicieron contrabalanza y han sido clave para la…   » ver todo el comentario
TonyStark
sensacionalista de manual. El artículo no se inventa nada, pero juega con los hechos: cuenta lo que le interesa para cargar contra el Gobierno. Pasa por encima del contexto internacional, de si el despliegue es legal o tiene motivos humanitarios. Y encima usa palabras como “esperpéntica flotilla” o “numerito” que ya te dicen por dónde va la cosa: quiere que el lector se indigne.

Es claramente parcial. Solo da una versión, la que acusa a Sánchez de actuar por interés político y de esconder información. No hay otras voces, ni expertos, ni matices. Y para rematar, mete cosas que no tienen que ver, como la gestión de catástrofes, para hacer más bulto en la crítica. Todo eso te lleva a sacar conclusiones que no están bien fundamentadas.
z1018
#8 un medio de derechas mezclando información con opinión o mejor dicho bulos y desinformación, lo habitual y lo que quieren sus lectores: comer mierda
Catacroc
Pues nada, hasta que no muerta Tejero no sabremos lo que paso con la flotilla.
Mengüi
La tal Alicia Martín que firma el artículo, estoy seguro que, tras terminar de escribirlo, eructó ostensiblemente y se volvió a colocar el palillo en la boca.
Traspié
Me parece exagerado meter un "si los hunden tiradles flotadores" en Secretos Oficiales.
pitercio
El del váter siempre se preocupa más de lo que rodee a Greta Zumberg que a 200 muertos.
Pivorexico
" Asociación Católica de Propagandistas" - mucho de propagandistas de católicos nada , pues son puro odio .
Mala
Lo ha declarado secreto para evitar tener que decir que no sabía nada, que no recuerda quien lo autorizó.
A saber que dirán los papeles que le pueda poner en evidencia.
CharlesBrowson
sera para ocultar las comunicaciones de aquel buque de la armada recibiendo las ordenes que recibieron :popcorn:
Olepoint
Manda huevos que haya que esconderse cuando se está haciendo lo ético y lo correcto, tratar de evitar un genocidio, y los de siempre, la basura humana que defiende un genocidio trate de sacar rédito de ello, el mundo al revés.
nopolar
#9 Hay mucha pasta metida en blanquear este genocidio.
Juanjolo
El gobierno más transparente de la historia
