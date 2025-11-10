Sánchez declara secreto de Estado su inaudito apoyo a la flotilla de Gaza

El Jefe del Estado Mayor conjunto de la Defensa sostiene que hacer públicas las órdenes del despliegue de la fragata ‘Furor’ causaría un grave perjuicio a la «seguridad nacional y la defensa» e invoca la ley franquista de Secretos Oficiales
| etiquetas: flotilla , sánchez , gaza , israel
Todos sabíamos cómo iba a acabar la historia, todos.
Es claramente parcial. Solo da una versión, la que acusa a Sánchez de actuar por interés político y de esconder información. No hay otras voces, ni expertos, ni matices. Y para rematar, mete cosas que no tienen que ver, como la gestión de catástrofes, para hacer más bulto en la crítica. Todo eso te lleva a sacar conclusiones que no están bien fundamentadas.
A saber que dirán los papeles que le pueda poner en evidencia.