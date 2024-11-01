edición general
4 meneos
12 clics

Sánchez aprovecha "su" fondo soberano para movilizar 23.000 millones y promete construir 15.000 viviendas al año

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que el fondo "España Crece" movilizará hasta 23.000 millones de euros en fondos públicos y privados para "cerrar el déficit habitacional", con el objetivo de construir 15.000 viviendas al año. "Se trata del mayor volumen de financiación pública y privada en condiciones ventajosas de nuestra historia para combatir lo que hoy es la crisis habitacional"

| etiquetas: sánchez , vivienda , construcción
4 0 5 K 5 politica
9 comentarios
4 0 5 K 5 politica
Pacman #1 Pacman
Ahora si. Esta es la buena.

:roll:
5 K 87
obmultimedia #5 obmultimedia
#1 Esta ya en precampaña electoral, el adelanto se aproxima y lo hará antes de que las izquierdas pacten para dinamitar su posible nueva coalición.
1 K 28
Andreham #2 Andreham
Venga, otros 8 años y prometerá construir ¡30000 viviendas al año!
3 K 54
Cuñado #3 Cuñado
¿"Su" fondo? :palm: De verdad que no me explico cómo a algunos no os da puta vergüenza menear semejante basura.
3 K 47
#4 chocoleches
Las competencias sobre vivienda son exclusivas de las CCAA. Que sí, que está de moda echar las culpas al Perro, a ver si nos aprendemos como funciona España.
1 K 18
#7 Borgiano
#4 Pues díselo tu al Perro, para que no prometa lo que no puede cumplir.
0 K 8
#6 Almirantecaraculo
El PSOE siempre defrauda y no cumplirá su palabra... votaré a la derecha que directamente promete lo contrario.
Es así?
1 K 14
cax #9 cax
#6 No, no es así. Es no votaré, no voto esta vez. Yo tengo a quién votar y no es mi caso pero entiendo perfectamente que haya gente que entre votar mierdas y no votar prefieren no votar. Y sí, es una mierda también pero como digo es perfectamente comprensible.
0 K 11
#8 Visca *
Por contextualizar, mas allá de ser psoizados y que prometer es gratis...

1.53 millones de € por vivienda. Si encima recalifican suelo no tienen que pagarlo, que en las zonas tensionadas es mas caro que el edificio en si.

Ahí sobra pasta ¿donde está?

[...]Se trata del mayor volumen de financiación pública y privada en condiciones ventajosas[...]

Lo encontré.
0 K 7

menéame