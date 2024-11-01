Sánchez aprovecha "su" fondo soberano para movilizar 23.000 millones y promete construir 15.000 viviendas al año

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que el fondo "España Crece" movilizará hasta 23.000 millones de euros en fondos públicos y privados para "cerrar el déficit habitacional", con el objetivo de construir 15.000 viviendas al año. "Se trata del mayor volumen de financiación pública y privada en condiciones ventajosas de nuestra historia para combatir lo que hoy es la crisis habitacional"
| etiquetas: sánchez , vivienda , construcción
Es así?
1.53 millones de € por vivienda. Si encima recalifican suelo no tienen que pagarlo, que en las zonas tensionadas es mas caro que el edificio en si.
Ahí sobra pasta ¿donde está?
[...]Se trata del mayor volumen de financiación pública y privada en condiciones ventajosas[...]
Lo encontré.