Sánchez aprovecha "su" fondo soberano para movilizar 23.000 millones y promete construir 15.000 viviendas al año

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que el fondo "España Crece" movilizará hasta 23.000 millones de euros en fondos públicos y privados para "cerrar el déficit habitacional", con el objetivo de construir 15.000 viviendas al año. "Se trata del mayor volumen de financiación pública y privada en condiciones ventajosas de nuestra historia para combatir lo que hoy es la crisis habitacional"