Sánchez anuncia la puesta en marcha de la herramienta 'Hodio' para medir el alcance de los discursos de odio en redes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la puesta en marcha de la herramienta 'Hodio' para "medir de forma sistemática la presencia, evolución y el alcance de los discursos de odio en las plataformas digitales". "Nos va a permitir, por tanto, medir de forma sistemática la presencia, la evolución y también la amplificación y el impacto de estos discursos de odio en las plataformas digitales. El objetivo de esta huella, por tanto, va a ser calcular el nivel de presencia, la amplificación de estos discursos en las redes sociales
| etiquetas: hodio , discursos de odio , herramienta , pedro sanchez
Para mí "odio" es todo aquello que consista en insultos, incitación a la violencia y exigencias de censura por no pensar igual. Por supuesto este último caso estaría justificado si se cumpliera la segunda premisa, la de incitación a la violencia o la incitación clara y expresa a la discriminación, entendiendo como discriminación el recorte de los derechos que todos tenemos reconocidos. Decir simplemente que a ti no te gusta "XXX" no debería considerarse discurso de odio.
Si es de A a B, bueno +2
Si es de B a A, malo -5
Has descrito el pseudofeministo
PD: De verdad, esto es de coña.
Está claro que a esto se le puede dar mal uso y puede convertirse en una herramienta de "censura de lo que no gusta" si se emplea mal. Lo que está claro es que algo había que hacer, pues no podemos seguir sin leyes que regularicen la presencia de los bulos y de las mentiras en redes sociales, que están infectando las mentes de los más jóvenes.
Con lo bien que iba el perrosanxe y lo tenía que joder con una chorrada como esta...
Mientras alguien pague, habrá cocainómanos dispuestos a decir lo que sea para pagarse los vicios.