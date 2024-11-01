Sánchez anuncia la puesta en marcha de la herramienta 'Hodio' para medir el alcance de los discursos de odio en redes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la puesta en marcha de la herramienta 'Hodio' para "medir de forma sistemática la presencia, evolución y el alcance de los discursos de odio en las plataformas digitales". "Nos va a permitir, por tanto, medir de forma sistemática la presencia, la evolución y también la amplificación y el impacto de estos discursos de odio en las plataformas digitales. El objetivo de esta huella, por tanto, va a ser calcular el nivel de presencia, la amplificación de estos discursos en las redes sociales