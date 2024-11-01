edición general
4 meneos
10 clics
Sánchez anuncia la puesta en marcha de la herramienta 'Hodio' para medir el alcance de los discursos de odio en redes

Sánchez anuncia la puesta en marcha de la herramienta 'Hodio' para medir el alcance de los discursos de odio en redes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la puesta en marcha de la herramienta 'Hodio' para "medir de forma sistemática la presencia, evolución y el alcance de los discursos de odio en las plataformas digitales". "Nos va a permitir, por tanto, medir de forma sistemática la presencia, la evolución y también la amplificación y el impacto de estos discursos de odio en las plataformas digitales. El objetivo de esta huella, por tanto, va a ser calcular el nivel de presencia, la amplificación de estos discursos en las redes sociales

| etiquetas: hodio , discursos de odio , herramienta , pedro sanchez
3 1 0 K 46 actualidad
14 comentarios
3 1 0 K 46 actualidad
Comentarios destacados:    
strike5000 #4 strike5000
¿Pero van a controlar todo el "odio" o sólo el "odio malo"?

Para mí "odio" es todo aquello que consista en insultos, incitación a la violencia y exigencias de censura por no pensar igual. Por supuesto este último caso estaría justificado si se cumpliera la segunda premisa, la de incitación a la violencia o la incitación clara y expresa a la discriminación, entendiendo como discriminación el recorte de los derechos que todos tenemos reconocidos. Decir simplemente que a ti no te gusta "XXX" no debería considerarse discurso de odio.
7 K 78
#9 El_dinero_no_es_de_nadie
#4 #5 #6 El logaritmo para los escraches y los ataques para el que piense distinto será este:
Si es de A a B, bueno +2
Si es de B a A, malo -5
0 K 10
cenutrios_unidos #10 cenutrios_unidos *
#4 la incitación clara y expresa a la discriminación, entendiendo como discriminación el recorte de los derechos que todos tenemos reconocidos

Has descrito el pseudofeministo :-P
1 K 26
Jaime131 #3 Jaime131
Que hodío el Sánchez.
3 K 36
Pacofrutos #7 Pacofrutos *
#3 Tu lo has dicho. El nuevo "Peter Bagge".  media
0 K 20
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Ya vendrán los Talifanes Hortojrafikos a quejarse de tan glorioso nombre que ha puesto nuestro líder supemo.

PD: De verdad, esto es de coña.
2 K 33
Gadfly #2 Gadfly
Un plan perfecto. Sin fisuras
2 K 28
#5 JoseLuis80
#2 No existen planes sin fisuras, de ahí el refrán "Hecha la ley, hecha la trampa".
Está claro que a esto se le puede dar mal uso y puede convertirse en una herramienta de "censura de lo que no gusta" si se emplea mal. Lo que está claro es que algo había que hacer, pues no podemos seguir sin leyes que regularicen la presencia de los bulos y de las mentiras en redes sociales, que están infectando las mentes de los más jóvenes.
0 K 11
Gadfly #6 Gadfly
#5 de lo que no me cabe duda es que 100% seguro se me va a dar mal uso u se va a convertir en una herramienta de censura
1 K 17
efectogamonal #11 efectogamonal *
Lo mismo era mucho más rápido, económico y efectivo, ilegalizar directamente el enaltecimiento del fascismo en todas sus formas, pero bueno, entonces el PSOE tendría que expulsar a más de la mitad de sus militantes y esa no es la cosa claro {0x1f525}
0 K 20
elTieso #12 elTieso
Oportunidad perdida para llamarla Jodio y hacerla mucho más popular.
0 K 12
CharlesBrowson #13 CharlesBrowson
pues mideme esta *movimiento obsceno hacia mi entrepierna* :pagafantas:
0 K 8
#8 rafeame
Porque Sánchez es un gran onvre.
0 K 7
#14 jaramero
Diosss mis hojosss!!! :ffu:

Con lo bien que iba el perrosanxe y lo tenía que joder con una chorrada como esta...

Mientras alguien pague, habrá cocainómanos dispuestos a decir lo que sea para pagarse los vicios.
0 K 7

menéame