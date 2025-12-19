Sanchez anuncia un plan para movilizar 50.000 viviendas del banco malo para alquiler asequible  

16 abr 2023 “El martes vamos a aprobar la movilización de 50.000 viviendas para viviendas a precio asequible para los jóvenes y las familias de nuestro país. Esa es la diferencia entre un Gobierno que defiende a la mayoría y otro que defiende una minoría. Nosotros construimos soluciones, a diferencia del PP”, ha afirmado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También se ha comprometido a que España sea un país que tenga el 20% de vivienda pública. Ahora mismo el parque público supone el 3%, por debajo de la media de la UE (9%).