Sanchez anuncia un plan para movilizar 50.000 viviendas del banco malo para alquiler asequible  

16 abr 2023 “El martes vamos a aprobar la movilización de 50.000 viviendas para viviendas a precio asequible para los jóvenes y las familias de nuestro país. Esa es la diferencia entre un Gobierno que defiende a la mayoría y otro que defiende una minoría. Nosotros construimos soluciones, a diferencia del PP”, ha afirmado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También se ha comprometido a que España sea un país que tenga el 20% de vivienda pública. Ahora mismo el parque público supone el 3%, por debajo de la media de la UE (9%).
| etiquetas: sánchez , viviendas , alquiler asequible , sareb , banco malo , 50.000
- Se movilizarán viviendas del banco malo.
- La energía definitiva va a ser la fusión.
- Linux va a ser el rey del escritorio.
Quitaremos la reforma laboral de Rajoy
Lo de prohibir a empresas la compra de viviendas y gravar la multipropiedad ya se lo dejamos a la ultraderecha, ¿no?
"Sí, tras 7 años en el Gobierno, ahora entran las prisas.
Lo de movilizar viviendas del banco malo para alquiler asequible ya se lo dejamos a la ultraderecha
Esto debería haberse hecho desde el minuto 1 de la legislatura 1.
A ver las condiciones....
Las de casa47 en Vigo son bastante peores de las que deberían, aunque los tiempos de alquiler y las prórrogas son razonables... No se que condiciones tienen esas prórrogas...
Que no demoren más esa posibilidad, el país no está para esperas. Pero con solamente 50.000 viviendas no hay ni para empezar.
¿Pero eso en cuanto tiempo?
19 dic 2025
En nada prometerá 100.000 más…
¿Es que aquí nadie tiene memoria?