edición general
10 meneos
10 clics
Sanchez anuncia un plan para movilizar 50.000 viviendas del banco malo para alquiler asequible

Sanchez anuncia un plan para movilizar 50.000 viviendas del banco malo para alquiler asequible  

16 abr 2023 “El martes vamos a aprobar la movilización de 50.000 viviendas para viviendas a precio asequible para los jóvenes y las familias de nuestro país. Esa es la diferencia entre un Gobierno que defiende a la mayoría y otro que defiende una minoría. Nosotros construimos soluciones, a diferencia del PP”, ha afirmado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También se ha comprometido a que España sea un país que tenga el 20% de vivienda pública. Ahora mismo el parque público supone el 3%, por debajo de la media de la UE (9%).

| etiquetas: sánchez , viviendas , alquiler asequible , sareb , banco malo , 50.000
9 1 0 K 3 Hemeroteca
10 comentarios
9 1 0 K 3 Hemeroteca
sleep_timer #2 sleep_timer *
Da igual cuando leas esto, siempre va a ser en el futuro:
- Se movilizarán viviendas del banco malo.
- La energía definitiva va a ser la fusión.
- Linux va a ser el rey del escritorio.
3 K 37
#9 EISev
#2 eliminaremos la ley mordaza
Quitaremos la reforma laboral de Rajoy
0 K 12
Narmer #3 Narmer
Sí, tras 7 años en el Gobierno, ahora entran las prisas.

Lo de prohibir a empresas la compra de viviendas y gravar la multipropiedad ya se lo dejamos a la ultraderecha, ¿no?
3 K 36
#5 Leon_Bocanegra
#3 podrían prohibir a las empresas la compra de viviendas y gravar la multipropiedad , pero si dicen de hacerlo, habrá quien diga :

"Sí, tras 7 años en el Gobierno, ahora entran las prisas.

Lo de movilizar viviendas del banco malo para alquiler asequible ya se lo dejamos a la ultraderecha
0 K 9
#4 chavi *
Tarde y mal.
Esto debería haberse hecho desde el minuto 1 de la legislatura 1.

A ver las condiciones....

Las de casa47 en Vigo son bastante peores de las que deberían, aunque los tiempos de alquiler y las prórrogas son razonables... No se que condiciones tienen esas prórrogas...
1 K 24
El_empecinado #7 El_empecinado
Es que no hace falta ni construir, basta con que saquen al mercado los inmuebles propiedad del Estado.
1 K 19
#6 Juantxi
Banco malo, valga la redundancia.
Que no demoren más esa posibilidad, el país no está para esperas. Pero con solamente 50.000 viviendas no hay ni para empezar.
0 K 12
Benzo #10 Benzo
"También se ha comprometido a que España sea un país que tenga el 20% de vivienda pública."

¿Pero eso en cuanto tiempo? :shit:
0 K 11
pablisako #1 pablisako
La ciudadanía ya se puede inscribir en la convocatoria piloto de CASA 47 para acceder a 171 viviendas en régimen de alquiler asequible. Se trata de viviendas procedentes de la Sareb y 67 de ellas están ubicadas en Vigo (Pontevedra), 67 en la provincia de Valencia y 37 en Mieres (Asturias).
19 dic 2025
0 K 10
Enero2025 #8 Enero2025
50.000 no es nada Chiqui.
En nada prometerá 100.000 más…
¿Es que aquí nadie tiene memoria?
0 K 7

menéame