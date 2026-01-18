edición general
Salvador Illa estará hospitalizado al menos dos semanas por una pérdida de fuerza en las piernas que aún no tiene diagnóstico

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, permanecerá al menos dos semanas ingresado en el Hospital Vall d’Hebron por una pérdida de fuerza muscular en las piernas, cuya causa es aún desconocida. El equipo médico que le atiende en el Hospital de Vall d’Hebron ha explicado que, en los próximos días, Illa será sometido a nuevas pruebas diagnósticas para tratar de dar con el origen del problema.

Comentarios destacados:    
cosmonauta #6 cosmonauta
Suena raro...un diagnóstico tan genérico con un periodo de hospitalización relativamente largo.

Le deseo lo mejor!
#7 audrey2012
#6 Suena raro, sí. Esperemos que no sea nada grave y se recupere pronto.
linspire #8 linspire *
#7 Si no fuese grave no te hospitalizan 2 semanas, que estamos con gripe y hay pocas camas.
taSanás #14 taSanás
#8 si no fuera quien es, no lo hospitalizarían 2 semanas.
Veelicus #9 Veelicus
#6 Puede ser simplemente un trombo que ya se ha ido, ojala, porque seria lo menos malo.
Forni #12 Forni *
#9 Ya... Con esos síntomas empezó mi tío, por un tumor cerebral que se lo llevó un año después. Pueden ser mil cosas, esperemos que algo que tenga solución, y que a los que se lo toman de coña no se le atragante.
taSanás #13 taSanás
#6 habría que ver si a un currito lo hospitalizaban con ese diagnóstico….
sabbat #10 sabbat
Hace unos años me tumbe con unos amigos ingleses y al levantarme las piernas no me respondían. Las notaba y tenia sensibilidad pero quería levantarme y no podía. Era como si la orden de "muevete" se mandara pero los músculos se negarán a obedecer. Teniendo en cuenta que estaba en londres y jamás me había pasado algo asi el acojone fue importante.
Resumiendo mucho la causa fue una pérdida muy peligrosa de potasio causado por un adenoma en la glandula suprarrenal. Por ahora con medicación todo solucionado y uba posible cirugía mas adelante.
TripleXXX #15 TripleXXX
#10 Yo dejé de beber por una crisis parecida.
Pueden ser muchas cosas.
Torrezzno #4 Torrezzno
A esto se refería Rosendo?
#5 Alves
#4 si, y rambo
#11 alzca
Eso es ELA. Mala pinta.
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
tembleque? :troll: :popcorn:
alfre2 #2 alfre2
#1 madre mía
woody_alien #3 woody_alien
#1 Flojera. Debe ser la reunión que tuvo con el de ERC.
