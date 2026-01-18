Salvador Illa estará hospitalizado al menos dos semanas por una pérdida de fuerza en las piernas que aún no tiene diagnóstico

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, permanecerá al menos dos semanas ingresado en el Hospital Vall d’Hebron por una pérdida de fuerza muscular en las piernas, cuya causa es aún desconocida. El equipo médico que le atiende en el Hospital de Vall d’Hebron ha explicado que, en los próximos días, Illa será sometido a nuevas pruebas diagnósticas para tratar de dar con el origen del problema.