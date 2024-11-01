edición general
6 meneos
41 clics
Qué se sabe del buque petrolero incautado por EE.UU. cerca de las costas de Venezuela

Qué se sabe del buque petrolero incautado por EE.UU. cerca de las costas de Venezuela

Militares armados de Estados Unidos abordaron un buque petrolero y tomaron control del mismo este miércoles en el mar Caribe, en la más reciente ofensiva de la campaña del gobierno de Donald Trump contra Venezuela.

| etiquetas: economía , sector militar , nicolás maduro , estados unidos , donald trump
5 1 0 K 55 actualidad
21 comentarios
5 1 0 K 55 actualidad
Comentarios destacados:        
ChatGPT #2 ChatGPT
Secuestrado, Robado... ok
pero incautado?
9 K 98
Findeton #3 Findeton
Se sabe que le jodió al dictador Maduro y al dictador de Cuba.
6 K 75
#6 adolor
#3 y quiénes son esos usanos. Los Power Rangers del universo? Tiene cojones!
1 K 13
Findeton #7 Findeton
#6 Tienes razón. Esto tendría sentido si el presidente electo Edmundo González pidiera ayuda militar internacional, pero no lo ha hecho que yo sepa.
4 K 38
#11 adolor
#7 es irrelevante eso que tú consideres. Qué se sepa USA no tiene ninguna legitimidad para impartir justicia en otras naciones, a no ser que se la proporcione diosito lindo , como a los ayatolás.
1 K 13
#18 Tronchador.
#11 Se la proporciona su enorme ejercito. Diosito lindo es un eslogan para mandar a morir a los desgraciados de turno.
1 K 21
Findeton #19 Findeton
#11 En realidad un presidente puede perfectamente permitir que tropas extranjeras entren en su territorio, como ha pasado por ejemplo en México varias veces. La legitimidad, por tanto, tiene consecuencias legales.
0 K 13
alehopio #21 alehopio
#8 << El buque es más pirata que el de barba roja. >>
Supongo que te refieres al buque militar desde el que partió el ataque a un buque civil

www.meneame.net/story/ee-uu-incauta-petrolero-frente-costas-venezuela/

#7 Otra vez con el bulo del presidente electo

www.meneame.net/story/ee-uu-incauta-petrolero-frente-costas-venezuela/

#3 Mientras tanto, nuestros aliados son las peores dictaduras del planeta. Incluso apoyamos genocidios en marcha. Así que tu comentario es un ejemplo de "y tu menos"...
0 K 14
aPedirAlMetro #14 aPedirAlMetro *
#3 Se sabe tambien que es un acto ilegal por parte de USA pero eso no paree importarte demasiado... por lo que sea.
1 K 19
Supercinexin #1 Supercinexin
Se sabe que USA bien, yemenitas mal. Eso se sabe.
6 K 70
#5 blacar
Se sabe que las leyes internacionales son solo para los débiles ... y que la piratería a nivel de estado sigue estando tan vigente como siempre en el mundo anglosajón. Corsarios los llamaban antes, ahora usarán algo más vendible.
5 K 63
#4 VFR
Os ponen un trailer de la nueva de Piratas de caribe y como os ponéis
3 K 33
#16 pascuaI
#15 Sólo que la constitución de Ucrania no recoge en ningún sitio que dar un giro o alinearse con fulano o con mengano sea motivo para un impeachment. Y nunca llegó Yanukovich a presentar su renuncia. Así que por más legítimo que a algunos les pareza, lo que ocurrió no fue acorde a lo que establecía la ley del pais.
2 K 33
kumo #17 kumo
#16 A ver, que el tío estaba robando a manos llenas y cuando se le torció la cosa salió de najas. Que estás defendiendo a un mierdas que robaba a su pueblo y le quería dar el resto a otro país. No me hables de impeachment, porque nunca se quedó para tenerlo.

Ahí tienes en portada como a dimitido el gobierno de Bulgaria por las protestas ciudadanas. Pues esto es muy similar. Sólo que el otro huyo a Moscú con el rabo entre las piernas.
0 K 10
Malinke #20 Malinke
#17 Trump está robando a manos llenas, saltándose leyes de EEUU en EEUU, leyes internacionales, bueno, eso siempre lo hicieron, y no pasa nada, no sólo no pasa nada, si no que no se oye una voz discordante del «mundo libre y democrático»
0 K 11
luiggi #8 luiggi
El buque es más pirata que el de barba roja. Pero no creo que le corresponda a EEUU incautar el buque, y menos en aguas venezolanas, a no ser que cuenten con el visto bueno del presidente venezolano, me refiero claro a esta a Edmundo Gonzalez. Para aguas internacionales este tipo de operaciones deberían contar con el visto bueno de Naciones Unidas.
2 K 32
#10 pascuaI
#8 Es curioso que para ti Edmundo González sea presidente de Venezuela sin que haya sido investido como tal pero sin embargo Yanukovich en Ucrania dejó de serlo cuando te apeteció a pesar de que nunca renunció a su cargo :-D
4 K 52
kumo #12 kumo
#10 Lo renunciaron por lame-upites de Putin. La soberanía del pueblo y eso que a veces no está sólo en las urnas.
1 K 25
#13 pascuaI
#12 Así es. Lo que viene a ser un golpe de estado. Es bueno que lo recordemos de cuando en vez, por las implicaciones que eso tuvo en la actual guerra en Ucrania.
1 K 14
kumo #15 kumo
#13 Nope. Un golpe desde el estado. Yanukovich hizo su girito de mierda hacia Moscú contra la voluntad de la gente. Sólo que le salió rana.

Así que lo que está bien recordar de vez en cuando es que los políticos no pueden hacer siempre lo que les de la gana en contra de los intereses de la ciudadanía. Las implicaciones de aquello fue que dado que Putin no iba a conseguir robar un país por las buenas, lo sigue intentando por las malas.
0 K 10
ElenaCoures1 #9 ElenaCoures1
¿Este no lo hunden eh? xD xD xD xD
0 K 7

menéame