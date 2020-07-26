Rutte advierte de una futura guerra con Rusia: “Debemos estar preparados para lo que nuestros abuelos sufrieron”

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha advertido este jueves a los aliados de la Alianza Atlántica de que son “el próximo objetivo” de Rusia. “Debemos tener muy claro cuál es la amenaza: somos el próximo objetivo de Rusia y ya estamos en peligro”. Durante una rueda de prensa en Berlín, junto con el canciller alemán, Friedrich Merz, el máximo representante de la Alianza ha instado a los aliados a reforzar la defensa de sus fronteras ante la amenaza rusa y la posibilidad de que Moscú inicie una guerra. Según Rutte, este choque...
P.s: Cada vez que veo a Rutte me acuerdo de esto: www.youtube.com/watch?v=khUporxh9IU
EE.UU. ampliará su influencia y apoyo a partidos de extrema derecha en Europa
www.meneame.net/story/ee-uu-ampliara-influencia-apoyo-partidos-extrema
Perdón, la SS Nederland, que es de Países Bajos.
¿Cuales dice que son las exigencias de Rusia para no invadirnos?
El líder de la Alianza rebaja la importancia del nuevo documento de seguridad de Trump al asegurar que EE UU sigue comprometido con la defensa de Europa
Yo que tú no confiaría en el apoyo de los EEUU excepto para vendernos armas y prestarnos dinero para endeudarnos por los próximos 100 años.
www.stopfake.org/es/falso-boris-johnson-presiona-para-que-continue-la-
¿Cómo se cuadra eso de "Putin quiso entrar en la OTAN" con "acercar la OTAN a fronteras"?
¿La OTAN se expande obligando a países a unirse pero Rusia sí quería unirse voluntariamente?
El empeño de hacer crecer la OTAN lo ha puesto Putin que ha conseguido convencer a Finlandia y a Suecia para que se unan voluntariamente, como hacen los países que se unen
Y la OTAN hace muchos años que hace frontera con Rusia; porque nuestro planeta es redondo
Fuente: www.jeffsachs.org/newspaper-articles/s6ap8hxhp34hg252wtwwwtdw4afw7x
Nada como una invención de un señor con fama para que todos los medios prorrusos le citen sin pruebas
Ahora nos quieren hacer creer que Rusia es un peligro para Europa, cuando con sólo dos dedos de frente sabes que el ejército Ruso no aguantaría ni un mes un enfrentamiento directo con la Otan. El único objetivo de los avisos y manipulaciones de Trimp, es que compremos aviones y armamento Americano para así el hacer ricos sus amigos de la industria armanmentista y salvar la economía USA.
Pufff, no se lo desearía al peor de mis enemigos.
Nada nuevo
Y aprovecha la colaboración de Putin, que es un cabrón fascista y criminal y que se pasa los días amenazando a Europa
www.elmundo.es/internacional/2025/12/02/692f541cfdddff5c248b4573.html
Y lo hizo antes de llegar Trump
Debe ser que Europa le fastidia la cagada especial de 4 años