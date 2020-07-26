Rutte advierte de una futura guerra con Rusia: “Debemos estar preparados para lo que nuestros abuelos sufrieron”

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha advertido este jueves a los aliados de la Alianza Atlántica de que son “el próximo objetivo” de Rusia. “Debemos tener muy claro cuál es la amenaza: somos el próximo objetivo de Rusia y ya estamos en peligro”. Durante una rueda de prensa en Berlín, junto con el canciller alemán, Friedrich Merz, el máximo representante de la Alianza ha instado a los aliados a reforzar la defensa de sus fronteras ante la amenaza rusa y la posibilidad de que Moscú inicie una guerra. Según Rutte, este choque...