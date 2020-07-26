edición general
Rutte advierte de una futura guerra con Rusia: “Debemos estar preparados para lo que nuestros abuelos sufrieron”



El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha advertido este jueves a los aliados de la Alianza Atlántica de que son “el próximo objetivo” de Rusia. “Debemos tener muy claro cuál es la amenaza: somos el próximo objetivo de Rusia y ya estamos en peligro”. Durante una rueda de prensa en Berlín, junto con el canciller alemán, Friedrich Merz, el máximo representante de la Alianza ha instado a los aliados a reforzar la defensa de sus fronteras ante la amenaza rusa y la posibilidad de que Moscú inicie una guerra. Según Rutte, este choque...

#2 atabey *
Que vaya tirando él y luego sus hijos. A dar ejemplo o a callarse la puta boca, lamebotas de mierda.
23 K 237
javibaz #5 javibaz
#2 y si se quiere llevar a su puta madre, no nos vamos a enfadar.
8 K 78
ehizabai #10 ehizabai
Si los abuelos del imbécil Rutte sufrieron a manos de rusos, es que estaban en el bando que no tocaba...

P.s: Cada vez que veo a Rutte me acuerdo de esto: www.youtube.com/watch?v=khUporxh9IU
8 K 86
#1 Tunguska08Chelyabinsk13
¿Que guerra? ¿Que dice el lametraserillos este? ¿La segunda guerra mundial, en la que sus amos, los USA y la URRSS (Rusia principalmente ahora), eran aliados?
5 K 68
aPedirAlMetro #13 aPedirAlMetro *
#1 Yo estoy de acuerdo con lo de protegernos de amenazas externas... podriamos empezar con esta:

EE.UU. ampliará su influencia y apoyo a partidos de extrema derecha en Europa
www.meneame.net/story/ee-uu-ampliara-influencia-apoyo-partidos-extrema
10 K 115
#14 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#13 A mi me parece muy bien eso de que "'Europa' quiera asumir su defensa", pero eso tiene que ir de la mano de enviar a tomar por culo la injerencia USAna. ¿No decía que se iba de Europa, que iba a retirar sus tropas?, ¿a que espera?. En la puta vida los USA se van a ir de Europa, porque están para controlarla, no para defenderla de nadie.
5 K 81
frankiegth #3 frankiegth *
Rutte... todas las semanas por la Rutta del sensacionalismo. Voto sensacionalista.
2 K 35
HeilHynkel #16 HeilHynkel
Con lo guapo que estaba el abuelo de Rutte con el uniforme de la Das Viking ....  media
1 K 32
HeilHynkel #17 HeilHynkel
#16

Perdón, la SS Nederland, que es de Países Bajos.  media
5 K 57
Gry #4 Gry *
"No yo personalmente, claro, solo la plebe" :-P

¿Cuales dice que son las exigencias de Rusia para no invadirnos?

El líder de la Alianza rebaja la importancia del nuevo documento de seguridad de Trump al asegurar que EE UU sigue comprometido con la defensa de Europa

Yo que tú no confiaría en el apoyo de los EEUU excepto para vendernos armas y prestarnos dinero para endeudarnos por los próximos 100 años.
1 K 28
humono #23 humono
Tal que así funciona :  media
2 K 26
SeñorPresunciones #7 SeñorPresunciones
Por favor Kaga Rutte, vaya usted primero para dar ejemplo, y con usted sus hijos, sobrinos, nietos y familiares mayores de 16 años.
1 K 25
dirlego1 #12 dirlego1
"[...] preparados para lo que nuestros abuelos sufieron." Bueno, creo recordar que fue la Alemania nazi la que invadió la URSS. Quiza tengamos que pensar en un nuevo Archiduque Fernando. Yo voto por Rutte.
1 K 23
NinjaBoig #8 NinjaBoig
Cierto, estamos viendo un genocidio horrendo y un auge fascista muy preocupante.
1 K 22
ExLibris #18 ExLibris
Vergüenza de dirigentes belicistas en OTAN y UE. Que gasten una milésima parte de las armas en cultura, comercio, diplomacia, negociación, acuerdos, mestizaje y buen rollo. Los ciudadanos no quieren escaladas de miedo, pobreza, chulerías y odio.
1 K 14
ElenaCoures1 #20 ElenaCoures1
#18 Díselo a Putler y ya si eso cuando él ceda...
2 K 15
ExLibris #21 ExLibris *
#20 Habérselo dicho a Boris Johnson que apostaba por una guerra inútil. Ese ambiente de malismo OTAN, lo aprovecho Putin (ventana de oportunidad, de mierda)
2 K 20
ExLibris #24 ExLibris
#22 Me refiero a 2022 y su empeño en acercar la OTAN hasta las fronteras rusas. Años antes hasta el mismísimo Putin quiso entrar en la OTAN.
0 K 8
ElenaCoures1 #33 ElenaCoures1
#24 A veces no se como os coméis tanta propaganda y contradicción
¿Cómo se cuadra eso de "Putin quiso entrar en la OTAN" con "acercar la OTAN a fronteras"?
¿La OTAN se expande obligando a países a unirse pero Rusia sí quería unirse voluntariamente? xD xD xD xD

El empeño de hacer crecer la OTAN lo ha puesto Putin que ha conseguido convencer a Finlandia y a Suecia para que se unan voluntariamente, como hacen los países que se unen
Y la OTAN hace muchos años que hace frontera con Rusia; porque nuestro planeta es redondo
xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD
0 K 7
dirlego1 #26 dirlego1
#22 Jeffey Sachs no piensa lo mismo: "U.K. Prime Minister Boris Johnson, following in the tradition of British anti-Russian war-mongering dating back to the Crimean War (1853-6), actually flew to Kiev to warn Zelensky against neutrality and the importance of Ukraine defeating Russia on the battlefield. Since that date, Ukraine has lost around 500,000 dead and is on the ropes on the battlefield."

Fuente: www.jeffsachs.org/newspaper-articles/s6ap8hxhp34hg252wtwwwtdw4afw7x
0 K 12
ElenaCoures1 #31 ElenaCoures1
#26 Menos mal que ese tipejo no le acusó de meterse en la cama con Putin, porque siempre habría pirados que se lo creerían
Nada como una invención de un señor con fama para que todos los medios prorrusos le citen sin pruebas
0 K 7
dirlego1 #34 dirlego1
#31 Mucho mejor confiar en una página web con sede en Ucrania (en.wikipedia.org/wiki/StopFake), acusada de tener vínculos con la extrema derecha (web.archive.org/web/20200726190213/https://www.nytimes.com/2020/07/26/).
0 K 12
#6 chavi
Ya han conquistado Ucrania??
0 K 12
pitercio #28 pitercio
Lamentable sujeto. La verdad es que no da miedo, ni el mínimo respeto, lo que más da es asco y pena a partes iguales. No va a durar mucho como moñeco de la industria del show porque no sirve.
0 K 12
#9 Suleiman
Menudo hijo de puta lameculos de Trump.... Quiere hacer negocio a costa de la muerte de europeos.
0 K 12
Malinke #29 Malinke
¿A Alemania?
0 K 11
francesc1 #30 francesc1 *
Gasto OTAN 1506 mil millones de dólares y el gasto de Rusia 149 mil millones de dólares (2024): Este tío es un imbécil y cree que el resto somos aún más imbéciles. Es un X10 SUBNORMAL
0 K 10
#15 Tailgunner
No pienso mover un jodido dedo y menos para salvar a un holandés... a la guerra te vas tú y tu familia, rute
1 K 10
IrMaNDiÑo #35 IrMaNDiÑo
Vamos a ver. Rusia no fue capaz de doblegar a Ucrania, u país mucho más pequeño, con mucha menos población y peor ejército. Con cierta ayuda de USA y Europa, facilitándole información y armamento, a veces de última generación pero muchas otras veces armamento obsoleto de l OTAN , ( tanques Leopard de desguace, aviones desfasados, etc).
Ahora nos quieren hacer creer que Rusia es un peligro para Europa, cuando con sólo dos dedos de frente sabes que el ejército Ruso no aguantaría ni un mes un enfrentamiento directo con la Otan. El único objetivo de los avisos y manipulaciones de Trimp, es que compremos aviones y armamento Americano para así el hacer ricos sus amigos de la industria armanmentista y salvar la economía USA.
0 K 9
LoboAsustado #27 LoboAsustado
No os enteráis....estamos preparándonos para la guerra contra la República de Gilead, pero como cantaría mucho , disimulamos diciendo que es contra Rusia.
0 K 8
Andreham #11 Andreham
Va a sufrir como sus abuelos, que tendrá que limitar el caviar que consume, no podrá visitar ciertas ciudades algunos días por los riesgos de bombardeos, a lo mejor se queda sin poder consumir puros y licores caros un par de meses...

Pufff, no se lo desearía al peor de mis enemigos.
0 K 8
ElenaCoures1 #19 ElenaCoures1
Un director de un departamento que vive del sector público, pide recursos
Nada nuevo
Y aprovecha la colaboración de Putin, que es un cabrón fascista y criminal y que se pasa los días amenazando a Europa
1 K 5
humono #25 humono
#19 Aja, putín amenaza Europa con el plan de Trump para Europa, ¿es eso?. Es retórica claro, la pregunta.
1 K 18
ElenaCoures1 #32 ElenaCoures1
#25 "Putin evita compromisos sobre Ucrania y amenaza a Europa"
www.elmundo.es/internacional/2025/12/02/692f541cfdddff5c248b4573.html
Y lo hizo antes de llegar Trump
Debe ser que Europa le fastidia la cagada especial de 4 años
0 K 7

