EE.UU. ampliará su influencia y apoyo a partidos de extrema derecha en Europa

En su Estrategia de Seguridad Nacional, celebra la "creciente influencia de los partidos patrióticos" como AfD, Vox o La Lega en las decisiones de la UE, a los que dará apoyo económico y cobertura política mediante think-tanks(..) canciller alemán Friedrich Merz ha declarado que partes del documento son "inaceptables" desde la perspectiva europea, urgiendo a la UE a volverse "más independiente" en materia de seguridad para no depender de un socio que cuestiona su viabilidad futura.

Comentarios destacados:    
Andreham #1 Andreham
Anda mira, la injerencia rusa y la compra de voluntades a golpe de talonario chino.

Ah no, espera...
13 K 181
valandildeandunie #4 valandildeandunie *
#1 Tampoco nos flipemos, que ahora el gobierno de EEUU es una sucursal rusa.
1 K 24
Andreham #6 Andreham
#4 Pensar así es o de ser inmensamente inocente o de haberse levantado este año y no saber cómo funciona la política americana desde Reagan.
2 K 37
Cantro #7 Cantro
#1 Tampoco nos vamos a hacer los locos ahora

www.lasexta.com/programas/salvados/mejores-momentos/alexey-komov-la-ma

www.bbc.com/mundo/noticias/2014/12/141202_putin_extrema_derecha_europe

spanishrevolution.net/iglesias-expone-las-conexiones-entre-putin-y-la-

La ultraderecha europea debe estar de fiesta, entre unos y otros, si ya tenían medios, ahora tendrán más
1 K 18
#5 Mandri20
Europa está en el punto de mira de EEUU porque no hemos entendido el cambio de rumbo de USA: estamos cuestionando los acuerdos de EEUU con Rusia en materia de seguridad con respecto a la guerra de Ucrania. EEUU quiere a Rusia como un socio comercial para desvincularlo de China.

Y EEUU no va a tolerar una Europa que pretenda apoyar a Zelensky en su carrera por la escalada del conflicto, ni en el belicismo rusofóbico en el que nos hemos instaurado pretendiendo librar una guerra suicida y eterna…   » ver todo el comentario
2 K 34
zentropia #10 zentropia
#5 Zelensky escalando el conflicto???

Menuda fumada.
0 K 10
io1976 #8 io1976
Qué no es extrema derecha!, qué son soberanistas antiglobalistas!!... y todos ellos lamebotas de los gringos cristo sionazis!!!, pero eso sí, son soberanistas...
Es la nueva pelívula que nos quieren vender los de la pasta, es de coña todo.
1 K 30
Gry #2 Gry
Por las mismas la UE puede volcar unos miles de millones en comprar al próximo candidato demócrata. A esto pueden jugar dos. :-P
1 K 26
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
Más?? xD xD pero si ya teníamos a Musk visitando y apoyando públicamente a gente como Orban, Meloni, Mcgregor, Tommy Robinson,…
0 K 20
javibaz #9 javibaz
Alvise está salivando leyendo esto.
0 K 13
PabloPani #11 PabloPani
La ultraderecha antipatriota y quintacolumnista queriendo vender sus países por cuatro perras.
0 K 12
NoMeTapesElSol #12 NoMeTapesElSol
Todo ese dinero, todo ese esfuerzo por retroceder en el tiempo a peor. Espero no verlo. Estamos jodidos.
0 K 9

