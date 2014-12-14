EE.UU. ampliará su influencia y apoyo a partidos de extrema derecha en Europa

En su Estrategia de Seguridad Nacional, celebra la "creciente influencia de los partidos patrióticos" como AfD, Vox o La Lega en las decisiones de la UE, a los que dará apoyo económico y cobertura política mediante think-tanks(..) canciller alemán Friedrich Merz ha declarado que partes del documento son "inaceptables" desde la perspectiva europea, urgiendo a la UE a volverse "más independiente" en materia de seguridad para no depender de un socio que cuestiona su viabilidad futura.
| etiquetas: eeuu , extrema derecha , unión europea , trump
Ah no, espera...
www.lasexta.com/programas/salvados/mejores-momentos/alexey-komov-la-ma
www.bbc.com/mundo/noticias/2014/12/141202_putin_extrema_derecha_europe
spanishrevolution.net/iglesias-expone-las-conexiones-entre-putin-y-la-
La ultraderecha europea debe estar de fiesta, entre unos y otros, si ya tenían medios, ahora tendrán más
Y EEUU no va a tolerar una Europa que pretenda apoyar a Zelensky en su carrera por la escalada del conflicto, ni en el belicismo rusofóbico en el que nos hemos instaurado pretendiendo librar una guerra suicida y eterna… » ver todo el comentario
Menuda fumada.
Es la nueva pelívula que nos quieren vender los de la pasta, es de coña todo.