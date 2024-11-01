edición general
Rusia y Ucrania acuerdan un alto el fuego temporal y local para reparar la central nuclear de Zaporiyia

La central nuclear de Zaporiyia es la mayor central nuclear de Europa. Ha sufrido múltiples daños durante la guerra en Ucrania, principalmente a causa de bombardeos, drones y actividad militar. La OIEA ha anunciado un acuerdo de alto el fuego temporal y local en los alrededores de la central nuclear de Zaporiyia, ante los riesgos para la seguridad nuclear. El alto el fuego tiene como objetivo acometer las reparaciones necesarias en la última línea eléctrica de reserva de la instalación nuclear, fuera de servicio por los ataques del pasado 2 de

#1 anamabel
'Desde marzo de 2022, está bajo control ruso ' La pregunta del millón entonces es: ¿Quién leches la bombardeaba?
#2 Horkid
Traducción del párrafo: "según el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), no ha habido fugas radiactivas significativas. Aun así, el organismo ha anunciado un acuerdo de alto el fuego temporal y local en los alrededores de la central nuclear de Zaporiyia, ante los riesgos para la seguridad nuclear." Esta habiendo fugas radioactivas, que la población no detecta con los sentidos, llegados al punto extremo en que al quedar sólo una línea electrica, nos arriesgamos…   » ver todo el comentario
