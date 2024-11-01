Rusia y Ucrania acuerdan un alto el fuego temporal y local para reparar la central nuclear de Zaporiyia

La central nuclear de Zaporiyia es la mayor central nuclear de Europa. Ha sufrido múltiples daños durante la guerra en Ucrania, principalmente a causa de bombardeos, drones y actividad militar. La OIEA ha anunciado un acuerdo de alto el fuego temporal y local en los alrededores de la central nuclear de Zaporiyia, ante los riesgos para la seguridad nuclear. El alto el fuego tiene como objetivo acometer las reparaciones necesarias en la última línea eléctrica de reserva de la instalación nuclear, fuera de servicio por los ataques del pasado 2 de