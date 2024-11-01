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Rusia suministra apoyo cibernético e imágenes de espionaje a Irán para perfeccionar sus ataques, según Ucrania

Los satélites rusos han realizado decenas de reconocimientos detallados mediante imágenes de instalaciones militares y puntos críticos en todo Oriente Próximo para ayudar a Irán a atacar a las fuerzas estadounidenses y otros objetivos, según una evaluación de la inteligencia ucraniana. Las conclusiones, revisadas por Reuters, también revelaron que piratas informáticos rusos e iraníes estaban colaborando en el dominio cibernético.

| etiquetas: rusia , apoyo , cibernético , irán
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9 comentarios
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placeres #1 placeres *
Ucrania haciendo todo lo posible para mantenerse relevante y que le hagan casito.

Una historia épica de superviviencia y defensa de su libertad, que en cuanto ha podido ha ido corriendo a ofrecer su ayuda a otro invasor con dinero.
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Fedorito #5 Fedorito
¿Están los ucranianos apoyando una invasión a un país soberano como es Irán? :shit:

Anonadado me hayo.
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IkkiFenix #8 IkkiFenix
Zelenski es más de colaborar con los genocidas de Israel
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javibaz #2 javibaz
También decían que los rusos robaban lavadoras para aprovechar los chips.
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#3 pascuaI
¿Y qué hay de reprochable en eso según el dictador Zelesny?
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josde #4 josde
Y EE.UU , sus satélites les pasan a Ucrania donde hacer daño a Rusia, eso si ahora con la guerra del Golfo de Trump, ha perdido poder Ucrania en todo y queda de lado.
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YoSoyTuPadre #7 YoSoyTuPadre
Normal
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Virusaco #6 Virusaco
Es tan válido como que EEUU colabore con Ucrania en cuestión de inteligencia; como Rusia con Irán.

Salu3
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ansiet #9 ansiet
Seño.....alfonsito me ha pegado buaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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menéame