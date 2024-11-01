Rusia suministra apoyo cibernético e imágenes de espionaje a Irán para perfeccionar sus ataques, según Ucrania

Los satélites rusos han realizado decenas de reconocimientos detallados mediante imágenes de instalaciones militares y puntos críticos en todo Oriente Próximo para ayudar a Irán a atacar a las fuerzas estadounidenses y otros objetivos, según una evaluación de la inteligencia ucraniana. Las conclusiones, revisadas por Reuters, también revelaron que piratas informáticos rusos e iraníes estaban colaborando en el dominio cibernético.
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Una historia épica de superviviencia y defensa de su libertad, que en cuanto ha podido ha ido corriendo a ofrecer su ayuda a otro invasor con dinero.
Anonadado me hayo.
Salu3