Rusia está preparando un nuevo libro de texto de economía para estudiantes universitarios que pretende desafiar lo que sus autores llaman un "mito" de que la democracia impulsa el crecimiento económico y revivir las teorías económicas socialistas del líder soviético Josef Stalin, dijo el jefe de un organismo asesor vinculado al Kremlin.
Se esta hablando de un libro de economia diciendo que como era de la epoca de Stalin ya tiene que ser malo en si mismo.
Si lo que quieres es hablar de tu libro no cuentes conmigo
Pero yo no soy nada partidario de la URSS, al menos de los inicios de la Federación, y tengo amigos en los bálticos que para ellos sería su peor pesadilla.
Por otro lado, sí sé que la Rusia actual es basura capitalista e imperialista.
De todas formas, respeto a todas las opiniones. Menos a las fascistas.
Y defender el comunismo teórico, que aspiraba a un mundo justo, amparándose en lo que hicieron los rusos... En fin.
Ojalá mañana mismo, de alguna manera milagrosa, volviese la Union Soviética. Ojalá.
Pero la actual Federación Rusa es capitalista a tope y Putin es un anticomunista declarado.
Esta noticia se une a la ola de basura que se ha echado sobre Rusia en los últimos años desde que entraron en Ucrania (invasión que me parece más que justificada, por cierto. Por mí, Ucrania caería mañana mismo) y lo mezcla con anticomunismo, dando como resultado una ponzoña antirrusa y anticomunista típica.
El artículo cita la fuente www.rbc.ru/politics/13/01/2026/696525839a79478c5e3013ad, que es un periódico ruso, propiedad de Григорий Берёзкин.
El capital que financia esta noticia es ruso.