edición general
7 meneos
15 clics
Rusia planea un nuevo libro de texto de economía que retoma ideas de la era estalinista (ING)

Rusia planea un nuevo libro de texto de economía que retoma ideas de la era estalinista (ING)

Rusia está preparando un nuevo libro de texto de economía para estudiantes universitarios que pretende desafiar lo que sus autores llaman un "mito" de que la democracia impulsa el crecimiento económico y revivir las teorías económicas socialistas del líder soviético Josef Stalin, dijo el jefe de un organismo asesor vinculado al Kremlin.

| etiquetas: rusia , putin , stallin
6 1 0 K 71 actualidad
14 comentarios
6 1 0 K 71 actualidad
Comentarios destacados:    
#5 MetalAgm
#4 Falso... los hizo la Segunda Republica en el Plan Hidrologico Nacional de 1931-1934... lo que hizo Franco fue rematar esos proyectos que como cualquier obra publica que se precie, no se hacen en 1 dia... necesitan años de planificacion, proyeccion, diseño, y acometida de la obra...
9 K 102
Veelicus #2 Veelicus
A Stalin se le pueden criticar un millon de cosas, pero lo cierto es que paso de un pais campesino a la segunda/primera mayor potencia industrial mundial en 20 años
2 K 41
YeahYa #4 YeahYa
#2 Y Franco hizo los pantanos
4 K 35
Veelicus #6 Veelicus
#4 que tiene que ver una cosa con otra??
Se esta hablando de un libro de economia diciendo que como era de la epoca de Stalin ya tiene que ser malo en si mismo.
Si lo que quieres es hablar de tu libro no cuentes conmigo
0 K 14
YeahYa #8 YeahYa
#7 Sí, te había entendido mal.

Pero yo no soy nada partidario de la URSS, al menos de los inicios de la Federación, y tengo amigos en los bálticos que para ellos sería su peor pesadilla.

Por otro lado, sí sé que la Rusia actual es basura capitalista e imperialista.

De todas formas, respeto a todas las opiniones. Menos a las fascistas.
1 K 32
Elbaronrojo #9 Elbaronrojo
Si es que con Stalin se vivía mejor.
0 K 11
Enésimo_strike #11 Enésimo_strike
Elvira debería escribir un libro y lo deberían aplicar a rajatabla.
0 K 11
Lyovin81 #14 Lyovin81 *
#12 Todo tuyo el país capitalista democrático. Yo donde esté una buena dictadura del proletariado... Donde no haya hombres esclavizando a otros hombres, donde no se pueda especular con bienes de primera necesidad como la vivienda y los alimentos, donde todo el mundo tenga un trabajo, sepa que no se va a quedar en la calle porque la vivienda es toda pública y tenga un sistema público de salud funcional porque NO se permite operar a empresas de sanidad privada, donde se trabaje para aportar a la…   » ver todo el comentario
0 K 7
Lyovin81 #1 Lyovin81
Enésima gilipollez de noticia anticomunista. Joder, la de pasta que mete el capital en esta mierda...
0 K 7
YeahYa #3 YeahYa
#1 A algunos todo lo que venga de Rusia os parece una gilipollez. Sesgos cognitivos serán.

Y defender el comunismo teórico, que aspiraba a un mundo justo, amparándose en lo que hicieron los rusos... En fin.
2 K 43
Lyovin81 #7 Lyovin81 *
#3 Creo que me has entendido mal, o me he explicado yo mal.
Ojalá mañana mismo, de alguna manera milagrosa, volviese la Union Soviética. Ojalá.
Pero la actual Federación Rusa es capitalista a tope y Putin es un anticomunista declarado.
Esta noticia se une a la ola de basura que se ha echado sobre Rusia en los últimos años desde que entraron en Ucrania (invasión que me parece más que justificada, por cierto. Por mí, Ucrania caería mañana mismo) y lo mezcla con anticomunismo, dando como resultado una ponzoña antirrusa y anticomunista típica.
2 K 24
#12 Tronchador.
#7 Prefiero un país capitalista democrático que una dictadura totalitarista socialista. Fijate lo que te digo.
0 K 7
theMooche #10 theMooche
#1 ¿Dónde detectas el anticomunismo?
El artículo cita la fuente www.rbc.ru/politics/13/01/2026/696525839a79478c5e3013ad, que es un periódico ruso, propiedad de Григорий Берёзкин.
El capital que financia esta noticia es ruso.
1 K 19
Lyovin81 #13 Lyovin81
#10 Mezclar Rusia, que es un país vituperado hasta la saciedad por los medios de comunicación del capital en Europa y EEUU con el fin de justificar las tropelías de la CIA y la OTAN en Ucrania antes y después de la invasión rusa, con la ideología comunista, da como resultado una noticia que es propaganda antocomunista ("si mi enemigo es Rusia, y Rusia está retomando ideas comunistas, eso significa que el comunismo es malo, puesto que mi enemigo no puede tener ideas beneficiosas").
0 K 7

menéame