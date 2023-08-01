·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7137
clics
[Pantomima Full] Evento de empresa
5725
clics
Menéame cumple 20 años
3320
clics
Agricultura señala que el brote de peste porcina salió del laboratorio de Bellaterra
3954
clics
"Cojonudo": la respuesta en WhatsApp de Mazón a la consellera Pradas en plena dana antes de irse a comer a El Ventorro
2511
clics
El primer TIRO EN LA NUCA no fue ETA, fueron los curas (Nieves Concostrina)
más votadas
412
Privatizar la sanidad mata. Lo dicen los datos
389
Silencio de la UCO tras el crítico informe de la Fiscalía por su investigación en el 'caso Montoro'
301
Elon Musk pide la “abolición” de la Unión Europea tras la multa de 120 millones de Bruselas a X
394
Reyerta en el clan Ribera
269
La UER bloqueó dos votaciones para expulsar a Israel de Eurovisión: lo que ocurrió en la asamblea
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
42
clics
¿Es RUSIA hoy una AMENAZA? Periodista de guerra lo explica
Teresa Aranguren, periodista de guerra veterana, habla con @AymeRoman en
#noobstante
acerca de la posibilidad de una guerra con Rusia. ¿Existe verdaderamente una amenaza inminente, o es simplemente un relato funcional a los interese de la OTAN?
|
etiquetas
:
rusia
,
ucrania
,
otan
,
guerra
4
1
1
K
30
actualidad
22 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
1
K
30
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
woody_alien
Pues claro que lo es, cómo olvidar las veces que Rusia ha invadido Francia, Italia y España a sangre y fuego.
7
K
98
#7
Prusianodelsur
*
#3
España si invadió Rusia
La división azul en el sitio de Leningrado
Desconoces que Alejandro I entró en París en 1814 junto a prusianos y austríacos
es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_París_(1814)
O que Stalin siempre lloró por no haber alcanzado la gloria de Alejandro I y llegar hasta París en el 45. Ciudad obsesión de todo ruso
0
K
6
#19
mancebador
#3
Con que nos acordemos de la vez que invadió Ucrania a sangre y fuego, yo creo que sería suficiente, ¿no?
0
K
10
#21
Lutin
#19
Acuérdate de los sionazis mejor, obtuso.
0
K
8
#8
Pertinax
*
#4
Vaya, otro negacionista de la masacre rusa de Bucha acusando a otros de propagandistas.
Bulo el que nos quisieron colar con lo de Bucha...
www.meneame.net/story/ucrania-acusa-rusia-instalar-lanzacohetes-planta
CHORPRECHAAAAA
3
K
56
#6
Supercinexin
La amenaza siempre ha sido Occidente a Rusia, no al revés. Las múltiples invasiones a lo largo de los siglos, por parte de varias potencias europeas e incluso de EEUU, los veintipico millones de muertos que les costó la última con desaparición de pueblos enteros a manos de los fascistas del Eje, el acoso gratuito durante toda la segunda mitad del siglo XX por parte del EEUU colocando misilicos aquí y allí "porque si no tienes nada que esconder entonces no pasa nada", los últimos…
» ver todo el comentario
3
K
53
#2
Prusianodelsur
*
No por Dios
Como va a ser un país que lleva 400 años jodiendo a sus vecinos, que ha invadido a su país vecino, que lleva 40 años ocupando un trozo del vecino del vecino, que hace 15 años invadió otto vecino y que se pasa el día amenazando con lanzar bombas nucleares al resto de Europeos
Rusia no es una amenaza ni para los propios rusos
Un país autócrata y feudal hasta 1917 que hacían de la España de Isabel II una Noruega de 2025
Más tarde continuaron con su autocracia totalitaria con…
» ver todo el comentario
4
K
40
#4
Dav3n
#2
Oh vaya, un diciembre 2025 soltando propaganda barata antirusa, pero qué CHORPRECHAAAAA
4
K
27
#9
Prusianodelsur
#4
he dicho algún error histórico?
Vas a contradecir a un licenciado en Historia?
Donde está tu carrera
No te metas en MI profesion
1
K
17
#12
Atusateelpelo
La ultima amenaza territorial que ha sufrido Europa ha sido a comienzos de año por parte de EEUU sobre Groenlandia.
1
K
28
#1
valandildeandunie
Sí, junto con EEUU.
Siguiente pregunta.
2
K
27
#11
io1976
¿Qué tiene Europa que pueda ansiar Rusia? Terreno le sobra, materias primas lo mismo, fuentes de energia igual, bueno tiempo, playas?!?!... por eso quieren llegar hasta Lisboa!!!
1
K
20
#13
Desolate
#11
En mi opinión no es ese el conflicto. Es más cultural de sentimientos y valores. Distintas formas de vida.
0
K
7
#16
io1976
#13
Yo creo que pocos conflictos armados se han llevado a cabo en realidad por temas culturales, de valores o sentimientos, otra cosa es lo que hayan vendido a la población para justificarlos.
0
K
10
#15
Prusianodelsur
*
#11
Que es Europa
Saben que son semiasiaticos en una enorme estepa fría
Venderían media Siberia por poner su frontera en el Oder.
Aman Europa
Ansían Europa
Imitan, mal, Europa
Envidian Europa
Y llevan así 400 años
Bully de instituto que pega a sus compañeros envidiando sus vidas. Porque es el hijo de un borracho y un prostituta barata. Su violencia es fruto de la envidia a los demás
0
K
6
#20
eltxoa
#15
eres el leones?
0
K
10
#14
Prusianodelsur
*
Es imposible ver una imagen del centro de CDMX, Buenos Aires o Lima sin ver empresas españolas
BBVA, Zara, Sfera, Banco Santander, Mango, Movistar ...
Ej. Torre BBVA del paseo de la Reforma
recalglobal.com/wp-content/uploads/2023/08/bbva.jpg
Ya le gustaría a Rusia tener la presencia que tiene España en su antiguo imperio
En el suyo les odian. Ni una frutería de barrio tienen
1
K
17
#10
Desolate
Yo creo que Rusia tiene un fuerte sentimiento como de rencor por una presunta humillación que dicen que siempre sufrieron. Ahora son mucho más fuertes y reclaman su lugar en el mundo.
0
K
7
#17
Prusianodelsur
*
#10
Más fuertes? Con un PIB per capita 3 veces menor al Español pese a que bien gestionados sus recursos naturales podrían ser Noruega?
Un país que en la últimos 35 años ha tenido , 8 premios Nobel.
Dos de la paz. Cuando empiezan a darte Nobel de Paz es que vas jodido
Tres de ellos han vivido desde jóvenes en EEUU o Europa y desarrollado allí sus carreras
Rusos rusos 3
La España de los camareros 2
Tienen 3 veces nuestra población
Que empresas rusas conoces que no sean oligopolios de recursos…
» ver todo el comentario
1
K
16
#18
Desolate
#17
No te lo discuto, pero fíjate cómo estamos aquí en Europa, bastante asustados, tanto es así que nos estamos militarizando, gastando más en defensa e, incluso, en algunos países, volviendo a un presunto servicio militar voluntario....
0
K
7
#22
Don_Pixote
#10
mas fuertes?
Pero si no son ni una puta sombra de lo que fue la Unión Soviética y ahora se han dejado toda la herencia en una aventura para el orgullo de Putin
0
K
7
#5
Prusianodelsur
*
Apuntar que fue la primera nación europea y occidental en perder una guerra contra un país no blanco y oriental
La guerra ruso japonesa de 1905
Ohhhh que grande es Rusia. Nos ha jodido
Su imperio lo hicieron a base de andar. Andar por bosques con osos y despoblados
España? Paña? Cruzo un océano y conquistó un continente con mil climas y venciendo a dos grandes civilizaciones con 400 extremeños
Y luego cruzamos otro océano y conquistamos la tierra de Isabel Preysler
España? Agarrame la polla que me pesa
0
K
6
Ver toda la conversación (
22
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
La división azul en el sitio de Leningrado
Desconoces que Alejandro I entró en París en 1814 junto a prusianos y austríacos
es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_París_(1814)
O que Stalin siempre lloró por no haber alcanzado la gloria de Alejandro I y llegar hasta París en el 45. Ciudad obsesión de todo ruso
Bulo el que nos quisieron colar con lo de Bucha...
www.meneame.net/story/ucrania-acusa-rusia-instalar-lanzacohetes-planta
CHORPRECHAAAAA
Como va a ser un país que lleva 400 años jodiendo a sus vecinos, que ha invadido a su país vecino, que lleva 40 años ocupando un trozo del vecino del vecino, que hace 15 años invadió otto vecino y que se pasa el día amenazando con lanzar bombas nucleares al resto de Europeos
Rusia no es una amenaza ni para los propios rusos
Un país autócrata y feudal hasta 1917 que hacían de la España de Isabel II una Noruega de 2025
Más tarde continuaron con su autocracia totalitaria con… » ver todo el comentario
Vas a contradecir a un licenciado en Historia?
Donde está tu carrera
No te metas en MI profesion
Siguiente pregunta.
Saben que son semiasiaticos en una enorme estepa fría
Venderían media Siberia por poner su frontera en el Oder.
Aman Europa
Ansían Europa
Imitan, mal, Europa
Envidian Europa
Y llevan así 400 años
Bully de instituto que pega a sus compañeros envidiando sus vidas. Porque es el hijo de un borracho y un prostituta barata. Su violencia es fruto de la envidia a los demás
BBVA, Zara, Sfera, Banco Santander, Mango, Movistar ...
Ej. Torre BBVA del paseo de la Reforma
recalglobal.com/wp-content/uploads/2023/08/bbva.jpg
Ya le gustaría a Rusia tener la presencia que tiene España en su antiguo imperio
En el suyo les odian. Ni una frutería de barrio tienen
Un país que en la últimos 35 años ha tenido , 8 premios Nobel.
Dos de la paz. Cuando empiezan a darte Nobel de Paz es que vas jodido
Tres de ellos han vivido desde jóvenes en EEUU o Europa y desarrollado allí sus carreras
Rusos rusos 3
La España de los camareros 2
Tienen 3 veces nuestra población
Que empresas rusas conoces que no sean oligopolios de recursos… » ver todo el comentario
Pero si no son ni una puta sombra de lo que fue la Unión Soviética y ahora se han dejado toda la herencia en una aventura para el orgullo de Putin
La guerra ruso japonesa de 1905
Ohhhh que grande es Rusia. Nos ha jodido
Su imperio lo hicieron a base de andar. Andar por bosques con osos y despoblados
España? Paña? Cruzo un océano y conquistó un continente con mil climas y venciendo a dos grandes civilizaciones con 400 extremeños
Y luego cruzamos otro océano y conquistamos la tierra de Isabel Preysler
España? Agarrame la polla que me pesa