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Rufián tumba con ironía a Abascal y su prioridad nacional: "Se parece más a Abderramán II que al Cid Campeador"
El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados recuerda la multitud de culturas y razas que han vivido en España a lo largo de los siglos para reprochar que se hable de "pureza"
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:
rufián
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abascal
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prioridad
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nacional
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politica
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#4
karakol
Hablar de
pureza racial
en España, que somos hijos de mil leches, no es más que una forma de aporofobia y clasismo.
Ningún extremocentrista pone pegas a los latinos ricos de Madrid o a los jeques de Marbella, pero el Wilfredo o Mohamed del barrio les pone de los nervios.
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#6
Alcalino
#4
Si, pero al fachapobre ignorante le hace sentir "que es alguien" , y de eso va todo, de darle al fachapobre un sentimiento de clase, sin tener que darle un céntimo.
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#8
Mark_
#7
pues su ADN no sería muy distinto del de un campesino del Bierzo del siglo XIII y otro de Granada del XV. La población rasa hispánica siempre ha sido la misma, solo cambiamos la ropa, el idioma y hacia donde rezar.
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#10
Aokromes
#8
si, pero el es quien habla de pureza racial
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#12
Mark_
#10
ya, a tontisimo no le gana nadie, de eso no tienen duda ni los campesinos del Bierzo ni los de Granada
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#3
vicus.
Este nefasto episodio de racismo, xenofobia y clasismo, espero que se tumbe en los tribunales, como se.ha tumbado en el Congreso retirando la moción de VOX al respecto, y si se ponen tontos se le aplique el articulo 155, por vulnerar La Constitución. Lo del PP es una vergüenza, son unos tragasables con tal de pillar cacho, por no hablar de VOX, que apestan a azufre
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#1
Aokromes
y mas con esos rasgos que tiene fachascal, mas cercanos al sur del mediterraneo que a alava
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#2
Mark_
#1
pues Abderraman II era de Toledo
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#7
Aokromes
#2
me gustaria que se hiciese un test de adn y publicase sus resultados, pero seguro que no los publicaria.
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#9
Aokromes
#2
si, pero su bisabuelo era de damasco
es.wikipedia.org/wiki/Abderramán_I
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#11
Mark_
#9
ya llevaba tres generaciones aquí, y las madres de su familia eran de origen visigodo o hispánico. Vamos, que el último "extranjero" fue precisamente Abderraman I.
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#13
Aokromes
#11
ya, pero la logica de vox es expulsar incluso "inmigrantes de varias generaciones" (recuerda que quieren expulsar 8 millones de inmigrantes)
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#14
Mark_
#13
"lógica" y "VOX" en la misma frase es arriesgado o inexistente, lo que prefieras
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#22
Asimismov
#13
y fusilar a 26 millones de españoles. Es que no soportan a los mismos españoles.
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#17
themarquesito
#2
Pero lo más importante y que no se comenta: no tenemos retratos de Abderramán ni del Cid. De Abderramán tenemos una descripción hecha por Ibn Idhari, escritor de finales del siglo XIII
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#18
Mark_
#17
llegados a Abderraman III, dudo que hubiese muchas diferencias con la población local, pero a Abderraman I si notaríamos que es oriental.
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#19
themarquesito
#18
Eso no te lo discuto, a lo que voy es a que hablar de que Abascal se parece más a Fulano que a Mengano, como hace Rufián, cuando no tenemos retratos ni de Fulano ni de Mengano es una chorrada.
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#20
gustavocarra
#17
Preguntaremos a Jordi Hurtado para salir de dudas
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#5
Alcalino
En todo caso ha sido una colleja.
Me hacen gracia los titulares de todos esos videos en los dos bandos: "tumba, machaca, hunde..." como si hubieran tenido algún efecto en el adversario.
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K
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#15
strike5000
*
Desmontado el bulo de que somos más árabes que europeos.
"Un estudio desmonta la creencia sobre la genética de los españoles: hasta un 80% igual que un noruego
Un reciente estudio del Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada (UGR) afirma que el ADN español ya no se asemeja al de los antiguos pueblos musulmanes.[...]
La investigación concluye que
los habitantes de Granada, Málaga y Almería comparten hasta un 80% de su composición genética con un
…
» ver todo el comentario
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K
20
#21
Cuñado
#15
¿
más árabes que europeos
?
¿Hay un genotipo "europeo" basado en la población noruega?
No podemos ser
más árabes que europeos
simplemente porque somos europeos y no árabes. Aunque la población española compartiese
un 80% de su composición genética con un ciudadano
árabe seguiríamos sin ser más árabes que europeos.
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#16
Io76
Hace política para idiotas y en este país de eso cada vez abunda más.
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8
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22
comentarios)
menéame
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Ningún extremocentrista pone pegas a los latinos ricos de Madrid o a los jeques de Marbella, pero el Wilfredo o Mohamed del barrio les pone de los nervios.
es.wikipedia.org/wiki/Abderramán_I
Me hacen gracia los titulares de todos esos videos en los dos bandos: "tumba, machaca, hunde..." como si hubieran tenido algún efecto en el adversario.
"Un estudio desmonta la creencia sobre la genética de los españoles: hasta un 80% igual que un noruego
Un reciente estudio del Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada (UGR) afirma que el ADN español ya no se asemeja al de los antiguos pueblos musulmanes.[...]
La investigación concluye que los habitantes de Granada, Málaga y Almería comparten hasta un 80% de su composición genética con un
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¿Hay un genotipo "europeo" basado en la población noruega?
No podemos ser más árabes que europeos simplemente porque somos europeos y no árabes. Aunque la población española compartiese un 80% de su composición genética con un ciudadano árabe seguiríamos sin ser más árabes que europeos.