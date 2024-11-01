·
19
meneos
20
clics
Rufián: "No tengo puñeteras ganas de que Abascal sea vicepresidente, me da igual que me digan 'botifler'"
El portavoz de ERC en el Congreso ve "un teatro ridículo" los últimos movimientos de Sánchez y Junts e insiste en construir un frente de izquierdas
|
etiquetas:
:
rufian
,
abascal
,
erc
,
vox
16
3
1
K
92
actualidad
12 comentarios
16
3
1
K
92
actualidad
#1
Andreham
Ni tú ni prácticamente nadie, pero los mass media y los poderes fáticos están en ello.
8
K
75
#7
oceanon3d
#1
A saco
Pensé que la gente se este país, las clases trabajadoras, tendrían más capacidad de activar algunas neuronas para no dejarse engañar ... pero me temo que me equivoqué.
2
K
23
#8
tpm1
#1
Eso de que prácticamente nadie...Tres millones de votos en las últimas generales, siendo la tercera fuerza más votada.
0
K
10
#11
NPCMeneaMePersigue
La campaña para hundir a Vox es que representan a fondos de inversión israelíes y estadounidenses, que son los que nos tiran de los barrios pa poner guiris y subirnos los precios
0
K
20
#2
patriota_de_pandereta
*
Que no se quiera a Abascal como vicepresidente no debería ser motivo para apoyar a un gobierno corrupto como el que tenemos.
Las personas decentes están en contra de ambas.
2
K
16
#3
juanac
#2
¿Podrías argumentar a qué te refieres exactamente con gobierno corrupto? ¿Hay algún miembro del gobierno imputado?
1
K
17
#6
patriota_de_pandereta
*
#3
¿En serio me lo estás diciendo? ¿Estamos todos locos o qué? Están los dos últimos números dos del PSOE (el partido que está gobernando) en la cárcel. A la mano derecha del presidente todos estos años (Ábalos, que lleva en el PSOE desde que le salieron los primeros cordales), la fiscalía (o sea, Sánchez) le pide 24 años de cárcel solamente por una causa de las imnumerables por las que está investigado.
Yo no sé si estás en plan coña o algo. Espero que sea eso.
2
K
19
#9
bronco1890
No veo la relación entre no querer que Abascal sea vicepresidente y ser un traidor al catalanismo o "botifler"
0
K
11
#12
encurtido
#9
De vez en cuando surge un debate de quién se golpea más fuerte en el pecho mostrando su fervor independentista. En ese ambiente, se le acusa a Rufián de mostrarse "demasiado" cómodo junto al PSOE.
0
K
7
#4
AlexGuevara
Me ha encantado esta entrevista al portavoz del grupo socialista
1
K
10
#5
CerdoJusticiero
#4
Ojalá en primera fila del PSOE hubiera alguien la mitad de izquierdas que Rufián.
3
K
39
#10
Kmisetas
Rufián diciendo que no tiene “puñeteras ganas” de ver a Abascal de vicepresidente mientras corre a abrazar cualquier pacto que le conserve el escaño… pura poesía catalana.
El tipo que vive de hacerse el antisistema en Madrid, que va de “front man” de la izquierda épica, pero que cuando toca sillón siempre aparece el mismo patrón: mucho puño en alto y luego votar lo que toque para que no se le acabe el sueldo de diputado.
Hipocresía marca de la casa: en campaña hace pose de barrio obrero; en el Congreso, traje y obediencia al guion del día. Y encima se ofende si le llaman botifler. Hombre, si camina como botifler, habla como botifler y cobra como botifler… pues eso.
0
K
7
