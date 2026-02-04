RTVE blinda a David Broncano: renovación de dos temporadas y más presupuesto para 'La Revuelta'

La producción de El Terrat se extenderá más allá de la actual legislatura de Pedro Sánchez, sin contemplar un hipotético cambio de ciclo político. La llegada de David Broncano a RTVE supuso un auténtico terremoto mediático, transformando el paradigma televisivo y poniendo en jaque el histórico reinado de Pablo Motos en el access prime time. Aunque el presentador firmó inicialmente por dos temporadas para liderar La Revuelta, El Confidencial ha podido confirmar que el vínculo se extenderá, al menos, dos años más.