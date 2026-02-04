edición general
RTVE blinda a David Broncano: renovación de dos temporadas y más presupuesto para 'La Revuelta'

La producción de El Terrat se extenderá más allá de la actual legislatura de Pedro Sánchez, sin contemplar un hipotético cambio de ciclo político. La llegada de David Broncano a RTVE supuso un auténtico terremoto mediático, transformando el paradigma televisivo y poniendo en jaque el histórico reinado de Pablo Motos en el access prime time. Aunque el presentador firmó inicialmente por dos temporadas para liderar La Revuelta, El Confidencial ha podido confirmar que el vínculo se extenderá, al menos, dos años más.

34 comentarios
Comentarios destacados:          
Waves #10 Waves
A alguno se le hinchará la vena, pero lo cierto es que sale barato para la audiencia que tiene.
elgranpilaf #1 elgranpilaf
RTVE apostando por la cultura
Don_Pixote #2 Don_Pixote
#1 venga vamos a poner en "prime-time" un documental de Los Habsburgo
#12 usuarioeliminado
#2 No tiene por qué ser un documental de historia, puede ser un programa de música, de cine, de poesía, etc. Pero a la televisión le interesa un poquito de disidencia controlada. Algo que llene pero que no nutra.
sotillo #20 sotillo
#12 ¿Como la bola de cristal?
#21 vicox
#12 Lo que llena y no nutre es master chef. Pero este programa trae a escritores, cineastas, músicos y hasta jugadores de ajedrez. Pueden ponerte un programa sobre ópera, pero, en fin..
#29 usuarioeliminado *
#21 Sí, tienes razón, no me quejo del formato en sí, pero se me queda en algo superficial. Personalmente me cansa que la televisión no apueste por cultura desde un punto de vista crítico o más serio. Sin ser santo de mi devoción, Fernando Sánchez Dragó mismo dirigió muchos programas con temas e invitados interesantes. Lo mismo con Joaquín Soler o José Luis Balbín (La Clave).

Me da la sensación de que las televisiones no confían de verdad en las personas que tienen al otro lado y, por esto, nos dan oropel en vez de oro. Tenemos el caso perfecto de RNE Clásica, donde se complementan programas de divulgación muy documentados con otros con un perfil totalmente técnico.
Barney_77 #6 Barney_77
#1 No es magia...
josde #32 josde
#6 Son los presupuestos de RTVE
Barney_77 #34 Barney_77
#32 Claro, financiados con sus ingresos ¿No?
#8 josejon
#1 Para llegar a la Cultura es bueno comenzar en primaria.
Cehona #19 Cehona
La Sanidad y Educación, son competencias de las Comunidades Autónomas, que ya se encargan de privatizar y promover las privadas, con alas abandonadas como en el Hospital Infanta Leonor de Vallecas en Madrid, Centros de Salud que se caen y sin médicos y pediatras, habiendo estado la Consejera de Salud trabajando en Quirón y no haberlo declarado.
Universidades sin financiación, fácilmente valen para rodar películas ochonteras, solo les falta hacer una rifa para conseguir fondos.

Óscar Puente…   » ver todo el comentario
have_a_nice_day #13 have_a_nice_day
Con los presupuestos que hay en la tele es un programa muy barato
josde #22 josde
#13 Ademas visto que en cuanto triunfa algo en RTVE llegan los buitres y se lo llevan por mas dinero en su oferta, solo hay que ver lo ultimo del Marc Giró, llevándoselo Antena 3 para la Sexta.
platypu #15 platypu
La propaganda sale rentable cuando el dinero es de todos
josde #33 josde
#15 Que te creen que las privadas no chupan también del dinero de todos.
josde #30 josde
#24 Y los cabezillas del Pp ademas de matar gente, Ayuso, Mazon, Moreno aunque no estén encarcelados son culpables, ademas de que su lider es un falso y mentiroso.
Waves #25 Waves
#17 Hay que empezar recuperando las partidas que se dan a la religión y a la tauromaquia y, si todavía hace falta rascar más, vemos si hay que quitársela a la televisión pública, pero yo creo que no.
anarion321 #26 anarion321 *
#25 Eso ya es un red herring por tu parte que poco tiene que ver con la chorrada de pretender que no se puede quitar de una partida de los presupuestos para dar a otra, que es lo que pretende defender el usuario porque lo vería en un vídeo de Broncano.

*Por cierto, yo estoy a favor, no de quitar subvención a tauromarquía, sino TODAS, seguramente tú no.

Y lo de la religión es una cosa que realmente costaría más dinero. La mayoría de recursos van a hospitales y colegios concertados que, de quitarlos, tendrías que hacerlos públicos y son más caros porque tienes que asumir gastos que ahora están asumiendo de forma privada los consumidores y cambiar los profesores por empleados públicos, que también cuestan más.
#3 pozz
La sanidad, educacion e infraestructura de carreteras y ferrocarril, ya si tal.... las prioridades del gobierno mas progre de la historia. :palm:
ElRespeto #4 ElRespeto
#3 ¿Tú sabes cómo funcionan los presupuestos generales del estado?
Pacman #7 Pacman
#4 que presupuestos? :troll:
#9 pozz *
#4 Se que el gobierno dilapida miles de millones en propaganda, mientras que las infraestructuras del estado estan en la puta mierda de mal mantenidas, acaban de morir mas de 40 personas mientras que el ministro nos dice lo excelentisimo que es en su trabjo, aunqeu se pega todo el santo dia rajando de la oposicion en twitter, tambien se que un investigador ha logrado notables avances contra el cancer de pancreas sin recibir un solo euro de las arcas, se que el gobierno itnenta cargar en…   » ver todo el comentario
PasaPollo #27 PasaPollo *
#9 "tambien se que un investigador ha logrado notables avances contra el cancer de pancreas sin recibir un solo euro de las arcas"

Bulo. Ya lo he visto esparcido en Twitter entre los embusteros de siempre. Hablas de ultras y de fanático y te comes esas tonterías. Razona un poco, por favor.

La investigación del grupo del Centro Nacional de Investigación Oncológica (CNIO) que ha resultado en una nueva triple terapia para eliminar por completo tumores de páncreas en

…   » ver todo el comentario
PasaPollo #28 PasaPollo
#9 El negativo que me has cascado en #27 por demostrar que acabas de soltar un bulo, ¿no es de ultras y fanáticos?
Barney_77 #16 Barney_77
#4 Los que se presentan, se discuten y aprueban cada año?
anarion321 #17 anarion321
#4 Sí. Si en los presupuestos eliminas toda la partida dedicada a X, como RTVE, puedes coger esa cantidad y dedicarla a otra partida.
Barney_77 #5 Barney_77
#3 Dos temporadas mas y mas presupuesto. No es magia...
#14 pozz
#5 El millonario patrimonio inmobiliario de Broncano que no para de aumentar, no se paga solo... :troll:
josde #18 josde *
#3 Mas que los otros invierten que solo piensan en robar, mentir y matar gente por su desidia.
#24 pozz
#18 Te recuerdo que los cabezillas del entorno politico de Sanchez estan en la carcel ahora mismo, sin olvidar el indulto a los que en Andalucia se pulieron el dinero de los parados en fiestas en barcos con putas y cocaina a costa del erario publico, entre otras muchisimas burradas que se acreditaron en el juicio....
sotillo #23 sotillo
Las tres primeras si quisiera el pp podrían ser un referente de su saber hacer en España ya que tiene gestión en la mayoría del país, será el síndrome Feijoo, que no lo hacen por que no quieren
lonnegan #11 lonnegan *
Miles de millones? fuente? Y en todo caso, que tiene que ver eson Barbacid y su financiación privada? Si el estado no da un duro, porque no lo da, y si lo da, porque lo da. Siempre llorando joder.
#31 deimian86 *
Tenia ya el formato agotado en Movistar tras muchos años y le ha venido de perlas lo público.

Lo de ponerse el mismo pelo que Lamine Yamal no lo entiendo por lo menos al futbolista lo patrocina Yatekomo.
menéame