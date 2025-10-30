¿Y si Rosalía acaba siendo la elegida por RTVE para presentar las Campanadas? Las pistas que la llevan a la Puerta del Sol

Después de que el programa de Encofrados Encofrasa y El Terrat la recibiera reuniendo a Pedro Almodóvar, Carmen Machi, Estopa, Manuela Carmena o Alexia Putellas, entre otros, Rosalía demostró ser un animal televisivo por la naturalidad (y la verdad) que mostró delante de las cámaras. Y eso, en televisión es oro...
| etiquetas: televisión , rosalía
www.elindependiente.com/tendencias/2025/10/30/rufian-vito-quiles-campa
lo que pasa es que Rufián acaba de entrar por la puerta grande al team facha www.meneame.net/story/pnv-da-rufian-bienvenida-discurso-sentido-comun-