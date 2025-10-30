edición general
¿Y si Rosalía acaba siendo la elegida por RTVE para presentar las Campanadas? Las pistas que la llevan a la Puerta del Sol

Después de que el programa de Encofrados Encofrasa y El Terrat la recibiera reuniendo a Pedro Almodóvar, Carmen Machi, Estopa, Manuela Carmena o Alexia Putellas, entre otros, Rosalía demostró ser un animal televisivo por la naturalidad (y la verdad) que mostró delante de las cámaras. Y eso, en televisión es oro...

Notición de "el Español"
TipejoGuti
No la había escuchado en mi vida, creí que era mérito mío pero en otro día pillé la entrevista en el Broncano y no supe quién era durante un rato. Me pareció una tía fenomenal, se la presentaría a mis hijas y canta, joder si canta.
YSiguesLeyendo
... Rosalía, que actuará el próximo domingo en The Tonight Show de Jimmy Fallon, también ha grabado un especial en Radio 3, para cerrar su colaboración con la Corporación. Por todo esto, no sería extraño pensar que José Pablo López cerrara a Rosalía para Nochevieja. Sería, desde luego, todo un campanazo para RTVE pues es un rostro capaz de aunar a todos los tipos de públicos, desde los más pequeños de la casa a los abuelos...
ChatGPT
Noticia súper relevante.
cabobronson
Y si no?
chewy
Me gustaba más la opción del público...
www.elindependiente.com/tendencias/2025/10/30/rufian-vito-quiles-campa

lo que pasa es que Rufián acaba de entrar por la puerta grande al team facha www.meneame.net/story/pnv-da-rufian-bienvenida-discurso-sentido-comun-
toshiro
Si no es Simon Pérez y su chorba no enchufo la tele
encurtido
No sé, una cosa es que vaya a programas de entrevistas y actuaciones durante la promoción de un nuevo proyecto. Y otras es pretender contratarla en nochevieja, que supongo se sale del presupuesto, a menos que la haga ilusión o que lo considere publicidad para ella.
Rokadas98
Yo propondría a Ignatius Farray para las campanadas Y alguno más propuestas.
