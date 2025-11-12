edición general
El PNV le da a Rufián la "bienvenida" al "discurso del sentido común" al pedir debatir sobre la seguridad "aunque incomode"

A través de las redes sociales, Díez Antxustegi se ha hecho eco de las palabras del catalán en las que pide a la izquierda "menos pureza y más cabeza"

cenutrios_unidos
Vuelvo a repetir.

1. La reincidencia debe ser un factor fundamental a la hora de aplicar las penas. No es de recibo que personas con 20-50 delitos sigan en la calle.
2. La ordenes de expulsión han de ejecutarse de manera inmediata.
3. Controlar la inmigración es de sentido común. Y no, no cabemos todos. No hagamos la campaña a la derecha y a los empresarios.
the_fuck_right
¿Qué puto amo, ahora también le llamarán "blanqueador del ultraderecha, la xenofobia y el racismo" o "facha" los que nos decían eso hace meses o años por decir lo mismo?
the_fuck_right
Aquí el la intervención de Rufián sobre el tema:
x.com/gabrielrufian/status/1988588854220333180
