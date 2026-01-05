·
Rosa Villacastín fulmina a Rosa Díez por pedir la “cabeza” de Zapatero: “Miserable”
Confrontación viral en redes: la periodista responde duramente a la exlíder de UPyD por su ataque a un expresidente ...
rosa villacastín
,
rosa díez
,
zapatero
relacionadas
#1
HeilHynkel
¿alguien le hace caso a Rosa Díez a estas alturas del partido?
0
K
17
#6
Eibi6
*
#1
es voz autorizada en zapaterismo, ZP la humillo internamente arrasando en las votaciones cuando ella quiso ser la candidata socialista allá por los primeros 00s antes de leer el MainKampf y volverse una naziola
0
K
9
#2
Sergio_ftv
Hace más de 15 años Don Zapatero, ese presidente elegido democrático que tuvo que lidiar con los intentos de golpe de estado que la derecha volvió a poner en marcha cuando perdieron las elecciones tal y como también ocurrió en el 36, puso en su sitio a la tal Rosa, y ésta aun no lo ha asimilado, y que siga así por muchos años más.
0
K
13
#3
johel
*
A rosa diez dejadla y no la deis de comer que luego se lo da a los gatos.
0
K
10
#5
Lamantua
Le piden que adelante las elecciones..?
0
K
9
#4
oceanon3d
Las ratas están saliendo de las madrigueras a borbotones.
0
K
8
