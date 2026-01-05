edición general
Rosa Villacastín fulmina a Rosa Díez por pedir la “cabeza” de Zapatero: “Miserable”

Confrontación viral en redes: la periodista responde duramente a la exlíder de UPyD por su ataque a un expresidente ...

| etiquetas: rosa villacastín , rosa díez , zapatero
HeilHynkel #1 HeilHynkel
¿alguien le hace caso a Rosa Díez a estas alturas del partido?
Eibi6 #6 Eibi6 *
#1 es voz autorizada en zapaterismo, ZP la humillo internamente arrasando en las votaciones cuando ella quiso ser la candidata socialista allá por los primeros 00s antes de leer el MainKampf y volverse una naziola
Sergio_ftv #2 Sergio_ftv
Hace más de 15 años Don Zapatero, ese presidente elegido democrático que tuvo que lidiar con los intentos de golpe de estado que la derecha volvió a poner en marcha cuando perdieron las elecciones tal y como también ocurrió en el 36, puso en su sitio a la tal Rosa, y ésta aun no lo ha asimilado, y que siga así por muchos años más.
johel #3 johel *
A rosa diez dejadla y no la deis de comer que luego se lo da a los gatos.
Lamantua #5 Lamantua
Le piden que adelante las elecciones..? xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD
oceanon3d #4 oceanon3d
Las ratas están saliendo de las madrigueras a borbotones.
