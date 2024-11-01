edición general
Roig dice que los afectados en la DANA se sintieron "desamparados" cuando él mismo obligó a sus empleados a trabajar aquel día

E presidente de Mercadona, Juan Roig, ha declarado que "hace un año nos sentimos desamparados" por la DANA del 29 de octubre, cuando él mismo obligó a sus empleados a acudir a sus puestos de trabajo aquel día. En un acto llamado ‘El orgullo de ser empresario', realizado en su propio auditorio, el Roig Arena, el dueño de la cadena de supermercados ha asegurado que “fue un fenómeno natural y que no se supo decir o no sé cuántos, pero lo peor es que luego nos sentimos desamparados", ignorando que desde las 7:36 de la mañana AEMET lanzó la alerta..

Supercinexin #2 Supercinexin
Este megalómano ya empieza a caer gordete. A ver si se va callando la puta boca ya y se dedica a amasar su gigantesca fortuna en la tranquilidad de su mansión antes de que la suelte demasiado bestia y se le joda la imagen. A mucha gente en Valencia le da un asco infinito; he llegado a subirme en un taxi y el taxista rajando de Roig y poniéndolo a caer de un burro, y todavía tengo que conocer al currante de Mercadona que no odie a su empresa y al ambiente tóxico que el mismo Roig promueve con…   » ver todo el comentario
Pertinax #1 Pertinax *
A ver que me aclare. ¿Se lanzó la alerta o no? Porque pareciera que para algunas críticas sí, para otras no...
