Roig dice que los afectados en la DANA se sintieron "desamparados" cuando él mismo obligó a sus empleados a trabajar aquel día

E presidente de Mercadona, Juan Roig, ha declarado que "hace un año nos sentimos desamparados" por la DANA del 29 de octubre, cuando él mismo obligó a sus empleados a acudir a sus puestos de trabajo aquel día. En un acto llamado ‘El orgullo de ser empresario', realizado en su propio auditorio, el Roig Arena, el dueño de la cadena de supermercados ha asegurado que “fue un fenómeno natural y que no se supo decir o no sé cuántos, pero lo peor es que luego nos sentimos desamparados", ignorando que desde las 7:36 de la mañana AEMET lanzó la alerta..