ROG Xbox Ally X con Linux: 32% más rápida que Windows 11

La nueva ROG Xbox Ally X deja patente uno de los principales problemas de la consolas, y este no es otro que el sistema operativo Windows 11. Esto deja claro el por qué del éxito de la Steam Deck, y es que con un hardware muy humilde se saca mucho jugo gracias a un sistema operativo mucho más limpio y optimizado como es Linux. Y para ello, nada mejor que una comparativa de cómo funciona este mismo hardware en ambos sistemas operativos.
Que es el consumo eso mismo que estan haciendo las consolas 17W ejecutando todo un sistema cuando el diria el 100% de los equipos consumen minimo varias veces mas para hacer las tareas mas simples
Yo ahora mismo pagaria por un sistema hibrido que gastara solo 17w para hacer todas las cosas habituales menos jugar e incluso jugar como se esta juagndo en esas miniconsolas
No deberia ser complicado hacer algo que ya se esta haciendo.
Toda cosa que consuma ahora un 60% menos se paga sola.
A poco que miréis en foros, podréis comprobar que hay juegos que van mejor en Bazzite pero otros mejor en Windows. Habría que realizar las mediciones en un catálogo amplio para que la comparación sea justa. Basar un "benchmark" en sólo dos juegos es una vil manipulación.
