ROG Xbox Ally X con Linux: 32% más rápida que Windows 11

ROG Xbox Ally X con Linux: 32% más rápida que Windows 11

La nueva ROG Xbox Ally X deja patente uno de los principales problemas de la consolas, y este no es otro que el sistema operativo Windows 11. Esto deja claro el por qué del éxito de la Steam Deck, y es que con un hardware muy humilde se saca mucho jugo gracias a un sistema operativo mucho más limpio y optimizado como es Linux. Y para ello, nada mejor que una comparativa de cómo funciona este mismo hardware en ambos sistemas operativos.

#1 doppel
Windows 11 es un bodrio de tal magnitud que puede acabar con el reinado de windows en el escritorio.
JackNorte #2 JackNorte
#1 No se ojala y que lo que venga sea mejor , pero creo que hay un negocio que aun puede explotar windows y de forma facil.
Que es el consumo eso mismo que estan haciendo las consolas 17W ejecutando todo un sistema cuando el diria el 100% de los equipos consumen minimo varias veces mas para hacer las tareas mas simples
Yo ahora mismo pagaria por un sistema hibrido que gastara solo 17w para hacer todas las cosas habituales menos jugar e incluso jugar como se esta juagndo en esas miniconsolas
No deberia ser complicado hacer algo que ya se esta haciendo.
tul #4 tul
#2 no me veo yo editando ficheros de texto en esa pantallita diminuta...
JackNorte #5 JackNorte
#4 con 2 watios mas una 1440p y otra de 1080p el resto ya es gastar de mas :-) Hay mucho margen creo yo , pero es como todo quiza sno se pueda o a nadie se le ha ocurrido eso lo dudo porque no soy tan listo.
Toda cosa que consuma ahora un 60% menos se paga sola.
Ovlak #3 Ovlak *
No dudo que una distro Linux tenga una margen de optimización infinitamente mayor a cualquier versión de Windows, pero que basen el dato de "32% más rápido" en la experiencia de uso de una muestra de tan sólo dos juegos es una patada en el culo al empirismo.

A poco que miréis en foros, podréis comprobar que hay juegos que van mejor en Bazzite pero otros mejor en Windows. Habría que realizar las mediciones en un catálogo amplio para que la comparación sea justa. Basar un "benchmark" en sólo dos juegos es una vil manipulación.

PD: de el chapuzas no me esperaba otra cosa. Hacen honor a su nombre.
