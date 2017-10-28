Rivas quiere prohibir la entrada a la ciudad a los ladrones pidiendo órdenes de alejamiento

La medida ha sido anunciada por la alcaldesa, Aída Castillejo, durante la Junta Local de Seguridad copresidida por el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. La alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo, ha anunciado que el Ayuntamiento pedirá órdenes de alejamiento de la ciudad para las personas que cometan robos en domicilios y establecimientos.
tenemos las grandes ciudades llenas de ladrones que orban a la luz del dia y aunque los pillen los sueltan en horas y asi infinitamente se ha convertido en un turismo del robo donde la gente viene a robar y no pasa nada.
Quien defiende a los ladrones son complices del robo o esperan hacer lo mismo o ser tratados igual con impunidad ante al delito.
Aqui una muestra del robo diario en nuestras ciudades
www.youtube.com/watch?v=x7LB7o-lGC8
Además, si son detectados en el municipio se les puede detener por quebrantar la orden de alejamiento previniendo posibles robos.
El juez determinará si procede o es o no proporcionado. Pero de inviable no tiene nada.
Código Penal
Artículo 48.
1. La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos impide al penado residir o acudir al lugar en que haya cometido el delito, o a aquel en que resida la víctima o su familia, si fueren distintos. En los casos en que exista declarada una discapacidad intelectual o una discapacidad que tenga su origen en un trastorno mental, se estudiará el caso concreto a fin de resolver teniendo presentes los bienes jurídicos a proteger y el interés superior de la persona con discapacidad que, en su caso, habrá de contar con los medios de acompañamiento y apoyo precisos para el cumplimiento de la medida.
El titular me da igual. No voy a discutir ahora sobre los titulares de los periódicos digitales porque no tendría sentido y seguro que íbamos a estar de acuerdo. Yo hablaba de la medida propuesta por el ayuntamiento, pero si tú de lo que hablabas era del estilo periodístico pues me retiro de la conversación porque es de besugos.
Es más eficaz.
Así un hurto pasará a se hurto más el quebrantamiento de una medida dictada por un juez.
Al juzgado no le hará gracia tener que trabajar más, pero es una medida nl exenta de lógica.
