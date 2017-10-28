Rivas quiere prohibir la entrada a la ciudad a los ladrones pidiendo órdenes de alejamiento

La medida ha sido anunciada por la alcaldesa, Aída Castillejo, durante la Junta Local de Seguridad copresidida por el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. La alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo, ha anunciado que el Ayuntamiento pedirá órdenes de alejamiento de la ciudad para las personas que cometan robos en domicilios y establecimientos.