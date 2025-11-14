·
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
51
clics
El Roto: cambio de plano
Viñeta de El Roto para El País sobre las cámaras de videovigilancia
|
etiquetas
:
el roto
,
cambio
,
plano
,
vigilancia
,
despachos
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#1
Torrezzno
Menudo anarquista el Roto. El estado nos vigila para protegernos.... Y para que no les vigilen a ellos
0
K
20
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
