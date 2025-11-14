edición general
El Roto: cambio de plano

El Roto: cambio de plano  

Viñeta de El Roto para El País sobre las cámaras de videovigilancia

| etiquetas: el roto , cambio , plano , vigilancia , despachos
Torrezzno
Menudo anarquista el Roto. El estado nos vigila para protegernos.... Y para que no les vigilen a ellos
