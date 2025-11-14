edición general
El Hospital Clínico de Valencia obliga a los pacientes con cáncer a ir a Urgencias al eliminar las oncológicas

Los familiares critican el riesgo de poder "contagiarse" de gripe o covid al compartir servicio con pacientes de todas las patologías Sanidad asegura que la cancelación del servicio propio es temporal y que se recuperará en breve, seguramente a principios de 2026

NPCMeneaMePersigue #1
Se que es muro de pago pero están quitando oncología de uno de los principales hospitales de Valencia y obligan a gente con cancer, muchos con tratamientos inmunodepresivos a pasar por Urgencias con riesgo de contagio.

Nos están volviendo a matar y ya hay 90.000 mujeres en Valencia que no se les hace las pruebas de mamografía, en Andalucía las cambian, es inaceptable e intolerable tanta matanza
1
Torrezzno #3
Increíble. Esta gente está inmunodeprimida. Las posibilidades de pillar una bacteria y que estires la pata son muy altas.
0
yoma #2
Será temporal, pero antes de suspender un servicio así se deben tomar medidas adecuadas.
Suena a escusa barata a raíz de las protestas.
0
#4 Katos
Que hijos de la gran puta
0

