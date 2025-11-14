El Hospital Clínico de Valencia obliga a los pacientes con cáncer a ir a Urgencias al eliminar las oncológicas

Los familiares critican el riesgo de poder "contagiarse" de gripe o covid al compartir servicio con pacientes de todas las patologías Sanidad asegura que la cancelación del servicio propio es temporal y que se recuperará en breve, seguramente a principios de 2026
| etiquetas: cancer , valencia , pp , mazon , comunidad valenciana , salud
Nos están volviendo a matar y ya hay 90.000 mujeres en Valencia que no se les hace las pruebas de mamografía, en Andalucía las cambian, es inaceptable e intolerable tanta matanza
Suena a escusa barata a raíz de las protestas.