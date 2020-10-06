El Rey de España reconoce que hubo “mucho abuso” durante la conquista en América

El rey de España, Felipe VI, reconoció que hubo “mucho abuso” durante la conquista en América, tras años de insistencia del gobierno mexicano para que la corona aceptara formalmente su responsabilidad. "Los reyes católicos, la reina Isabel con sus directrices, las leyes de Indias, todo el proceso legislativo, hay un afán de protección que luego, pues la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso”, comentó.