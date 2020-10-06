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El Rey de España reconoce que hubo “mucho abuso” durante la conquista en América

El Rey de España reconoce que hubo “mucho abuso” durante la conquista en América

El rey de España, Felipe VI, reconoció que hubo “mucho abuso” durante la conquista en América, tras años de insistencia del gobierno mexicano para que la corona aceptara formalmente su responsabilidad. "Los reyes católicos, la reina Isabel con sus directrices, las leyes de Indias, todo el proceso legislativo, hay un afán de protección que luego, pues la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso”, comentó.

| etiquetas: conquista de américa , rey , felipe vi
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9 comentarios
7 2 0 K 95 actualidad
JohnnyQuest #6 JohnnyQuest
Qué gilipolleces más estupidas, por dios. Nos merecemos desaparecer de Aragón, de España y del mundo entero. Que mierda de izquierda nos ha quedado. Prefiero mil veces a un asesino bolchevique que a un progresista victimista.
4 K 43
mente_en_desarrollo #4 mente_en_desarrollo
No cuesta tanto decir las cosas como son.

Efectivamente, Isabel la católica puso leyes que hacía que fuésemos menos atroces que otros. Pero los que están dispuestos a pegarse años en barcos, no son precisamente científicos y grandes personas muy formadas, por lo que se incumplían y se hacían muchas atrocidades.

Dicho esto, si crees que tus problemas actuales vienen de lo que pasó hace 500 años, mejor que veas el telediario.
1 K 23
#2 dsj
Es una disculpa singular.

Mis antepasados hicieron leyes justas y protectoras, pero tus antepasados que fueron a América abusaron de ellas y de los indios....

No sé.
Si se lo quieren tomar como una disculpa mejor.
1 K 21
babuino #9 babuino
No conozco un solo caso en la Historia en el que un pueblo que haya dominado sobre otros lo haya hecho de modo pacífico, de la mano de los pueblos vasallos.
Los mexicas, los incas... ¿Fueron imperios que crecieron sin aplastar a otros? ¿Han pedido perdón sus descendientes o alguien en su nombre por las atrocidades que cometieron?
Pues eso.
1 K 18
#5 harverto
Ningún imperio es amable.
1 K 17
hazardum #7 hazardum *
El campechano putero ya pidió perdón en su dia a los indígenas
aristeguinoticias.com/2311/mundo/reyes-de-espana-ya-pidieron-en-1990-p

En este caso los usanos son más pragmáticos, te hacen unas pelis con John wayne matando a los malvados pieles rojas y nadie se inmuta y todos tan contentos, claro que si dejas poca gente viva, pues pocas quejas puede haber.
1 K 16
Don_Pixote #3 Don_Pixote
Pues ahora que se imagine como hubiera sido si hubieran reinado los Borbones
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#1 lestat
Recordemos que los Reyes de España son por lo general expertos en abusos, llevan toda la Historia abusando de los Españoles.
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menéame