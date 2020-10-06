El Rey de España reconoce que hubo “mucho abuso” durante la conquista en América

El rey de España, Felipe VI, reconoció que hubo “mucho abuso” durante la conquista en América, tras años de insistencia del gobierno mexicano para que la corona aceptara formalmente su responsabilidad. "Los reyes católicos, la reina Isabel con sus directrices, las leyes de Indias, todo el proceso legislativo, hay un afán de protección que luego, pues la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso”, comentó.
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Efectivamente, Isabel la católica puso leyes que hacía que fuésemos menos atroces que otros. Pero los que están dispuestos a pegarse años en barcos, no son precisamente científicos y grandes personas muy formadas, por lo que se incumplían y se hacían muchas atrocidades.
Dicho esto, si crees que tus problemas actuales vienen de lo que pasó hace 500 años, mejor que veas el telediario.
Mis antepasados hicieron leyes justas y protectoras, pero tus antepasados que fueron a América abusaron de ellas y de los indios....
No sé.
Si se lo quieren tomar como una disculpa mejor.
⦁ México y España ya habían firmado un acuerdo de paz y olvido en 1836
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⦁ El Ejército Zapatista de Liberación Nacional rechaza el reclamo a España por la conquista y acusan de usar a los pueblos originarios con demagogia e hipocresía: “No hay nada que perdonar”
Los mexicas, los incas... ¿Fueron imperios que crecieron sin aplastar a otros? ¿Han pedido perdón sus descendientes o alguien en su nombre por las atrocidades que cometieron?
Pues eso.
aristeguinoticias.com/2311/mundo/reyes-de-espana-ya-pidieron-en-1990-p
En este caso los usanos son más pragmáticos, te hacen unas pelis con John wayne matando a los malvados pieles rojas y nadie se inmuta y todos tan contentos, claro que si dejas poca gente viva, pues pocas quejas puede haber.