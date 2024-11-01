·
65
meneos
939
clics
Reuters: Explosiones en Abu Dhabi y Dubai
Se escuchan explosiones en Abu Dabi y Dubái, según informó la agencia de noticias Reuters basándose en testimonios de testigos.
|
etiquetas
:
explosiones
,
abu dhabi
,
dubai
45
20
0
K
639
actualidad
22 comentarios
45
20
0
K
639
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Tkachenko
Y en Riad
en.apa.az/asia/loud-explosions-reported-in-saudi-capital-riyadh-493760
4
K
86
#17
drstrangelove
Primeras horas, Irán ha respondido con firmeza. Si se achantan, se los comen vivos. Pensaban que no, pero los persas parecen haberse preparado a conciencia para este momento.
Han atacado a diestro y siniestro para involucrar a toda la región, está vez han leído bien el partido.
La inteligencia rusa y china también estará detrás del guiado de misiles, lo que le aporta una nueva dimensión al conflicto.
A estas alturas estarán discutiendo si dispararle a un portaaviones, veremos las próximas horas.
4
K
34
#21
johel
*
#17
Plantear el ataque directo a una de las flotas dependera del alcance del ataque de Usrael y de las capacidades reales que tengan, Iran siempre ha sido de aplicar la doctrina militar de respuesta proporcionada (no le queda otro remedio). Por otra parte atacar un portaaviones requiere probabilidad de exito y como eso nunca ha ocurrido nadie sabe como se tomaria usrael esa jugada.
1
K
20
#4
Mustela
#0
(ING)
1
K
31
#7
ewok
#4
#0
, y ya de paso, si es de Reuters, ¿por qué se envía de Y net?
0
K
12
#8
teneram
*
#7
Porque Reuters tiene muro de pago en esta noticia
0
K
20
#9
soberao
#8
#7
También está en Aljazeera:
aje.news/p4rw7y?update=4345384
1
K
27
#10
teneram
#9
At least one person has been killed in Abu Dhabi, the capital of the United Arab Emirates, after several missiles launched from Iran were intercepted, according to the country’s state news agency.
The UAE said “this attack is a flagrant violation of national sovereignty and international law”. It added “it reserves its full right to respond to this escalation”
0
K
20
#12
la_gusa
#10
no como el otro
1
K
19
#14
Perrota
#10
Sería Jorge Cremades o un influencer vendido a los árabes por sus bajos impuestos?
0
K
10
#11
paco_camps_2011
¿Está bien Juancar?
2
K
31
#15
MiCuñao
#11
Le ha pillado f*****do
3
K
23
#5
Findeton
Se está liando parda.
2
K
25
#1
Verdaderofalso
*
Y EEUU
www.meneame.net/story/orden-trump-promete-ee-uu-defendera-catar-caso-a
0
K
20
#2
soberao
*
Ahora que siga el debate si Juan Carlos I viene a Zarzuela o se lo llevan a otro lado. Por lo pronto el espacio aereo esta cerrado, así que si no lo han evacuado ya chungo lo tiene y todo gracias a nuestros socios sionistas: Trump y su escuadrón diabólico.
#1
Hombre, las promesas de Trump... Ya se sabe, muy de palabra no es. Charlatán más bien, creete lo contrario de lo que dice.
6
K
92
#20
Jakeukalane
#1
Qatar ≠ EAU
0
K
14
#6
Perrota
Entiendo que son misiles de Irán. Pero está la cosa tan loca como para saber quién dispara a quién.
1
K
20
#13
Dav3n
#6
Son de Irán y parece que los Patriot y los Thaad se los están comiendo con patatas.
Cómo ya se sabía, Irán estaba guardando los misiles buenos para este momento.
2
K
25
#22
LinternaGorri
#13
los están guardando para la noche, estos son de tanteo
0
K
11
#16
Perrota
Buenos pepinos están cayendo.
xcancel.com/MenchOsint/status/2027681606471733314#m
1
K
18
#18
mecheroconluz
Irán lleva armándose, haciendo túneles y preparándose para una guerra asimétrica desde que EE.UU. invadió Irak. En lo que tienen más deficiencias es en guerra electrónica y defensa antiaérea, pero ahí está China, así que a ver que pasa.
1
K
13
#19
josejon
Rota y Morón de la Frontera, bien, ¿no?
1
K
12
Ver toda la conversación (
22
comentarios)
