Orden de Trump promete que EE. UU. defenderá a Catar en caso de ataque [ENG]

El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha prometido tratar cualquier ataque armado contra Catar como una amenaza para la propia seguridad de Estados Unidos, según un documento publicado este miércoles que señala que las fuerzas estadounidenses podrían intervenir para defender a la nación de Oriente Medio. La orden ejecutiva —que parece profundizar de forma significativa el compromiso de EE. UU. con su aliado en la región— llega después de que Israel intentara el mes pasado matar a líderes de Hamás con un ataque aéreo en Doha.

Si como la vez anterior que le ataco Israel. xD Depende de lo que le interese cuando se produzca el ataque. Un error. xD
Se están acojonando con que Qatar y otros muchos países árabes empiecen a comprar el armamento a los chinos en lugar de a ellos. El yankee parece que deja de funcionar de repente
Es lo que tiene regalar aviones a un presidente corrupto hasta niveles inimaginables.
Ja, ja, ja...te tienes que reir.
