Orden de Trump promete que EE. UU. defenderá a Catar en caso de ataque [ENG]

El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha prometido tratar cualquier ataque armado contra Catar como una amenaza para la propia seguridad de Estados Unidos, según un documento publicado este miércoles que señala que las fuerzas estadounidenses podrían intervenir para defender a la nación de Oriente Medio. La orden ejecutiva —que parece profundizar de forma significativa el compromiso de EE. UU. con su aliado en la región— llega después de que Israel intentara el mes pasado matar a líderes de Hamás con un ataque aéreo en Doha.