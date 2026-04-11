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Retrasar la compra de vivienda en Madrid sale caro: un piso de 90 m², vale 42.000 euros más de media que hace un año

La escasa oferta de viviendas en venta en la Comunidad de Madrid hace que los precios, aunque disparados, estén lejos de tocar techo. El metro cuadrado se pagó al cierre del primer trimestre del año a 3.298 euros, un 16,4% más que hace un año, y muy por encima de la media nacional, que alcanzó los 2.012 euros.

| etiquetas: vivienda , madrid , piso
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14 comentarios
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Comentarios destacados:    
jacm #3 jacm
Propaganda para que compres.
Aunque tengas que sacar dinero de todos sitios.
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Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Más barato que el año que viene
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josde #2 josde
Mas que ayer pero puede ser que menos que mañana.
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Dragstat #6 Dragstat *
Es decir, todos los que están ahorrando para comprarse un piso. Si consiguen ahorrar 3.500€ al mes durante un año, básicamente ningún trabajador puede ahorrar esas cantidades al mes. Ahora se encuentran en la misma situación que el año anterior, sin haber avanzado nada. Maravillosa la forma de engañar a la gente.
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#8 Albarkas
Me los quitan de las manos!!!! :palm:
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#7 Almirantecaraculo
Que casualidad el usuario que siempre hace lobby por la prostitución, ahora te intenta vender un piso, para que te hipoteques y entonces seas "voluntario".
Une los puntos y colorea.
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#10 Meneante56
No sé compra nada en máximos, nada sube eternamente.
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reithor #4 reithor
Dicho de otra manera, sacrificate ahora para que la burbuja siga inflandose.
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manzitor #14 manzitor
Hay que huir de Madrid, la cosa es donde.
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loborojo #11 loborojo
Cuando caiga el acceso a la financiación van a bajar y ese dinero ahorrado va a marcar la diferencia.
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#9 PerritaPiloto
He pagado 50.000€ más por esperar once meses*. O mejor dicho, por buscar durante once meses algo mejor.

Eso no quiere decir que haya que lanzarse a comprar si no se tiene ninguna presión. En algún momento tiene que frenar este asunto.


* Más bien me he endeudado por esa cantidad más.
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#13 okeil
Ya se ve explotar la burbuja, seguid así, el caso es que esta vez va a coger a los especuladores, los únicos que compran hoy, el círculo se cierra, ya no compensa comprar para alquilar.
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#5 unocualquierax
Sí, claro, ahora corro a comprarme una docena.
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neiviMuubs #12 neiviMuubs
Compra ahora aunque te hipoteques y sube disparado de clase social, que tener el dinero para tenerlo en el banco es de parguelas :shit:
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menéame