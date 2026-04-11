Retrasar la compra de vivienda en Madrid sale caro: un piso de 90 m², vale 42.000 euros más de media que hace un año

La escasa oferta de viviendas en venta en la Comunidad de Madrid hace que los precios, aunque disparados, estén lejos de tocar techo. El metro cuadrado se pagó al cierre del primer trimestre del año a 3.298 euros, un 16,4% más que hace un año, y muy por encima de la media nacional, que alcanzó los 2.012 euros.
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Aunque tengas que sacar dinero de todos sitios.
Une los puntos y colorea.
Eso no quiere decir que haya que lanzarse a comprar si no se tiene ninguna presión. En algún momento tiene que frenar este asunto.
* Más bien me he endeudado por esa cantidad más.