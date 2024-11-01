Resuelto ya el debate sobre si la tortilla debe ser con cebolla, el dilema ahora es: tortilla cuajada o líquida

Una vez resuelto el viejo debate que se ha saldado con la abrumadora victoria de la tortilla de patatas con cebolla con un 75% de apoyo por parte de la población, lo que supuso el fin de la guerra, el país se divide ahora ante el avance de la tortilla líquida que tanto gusta en los concursos. Y es que la tortilla estilo Betanzos, que deja el interior casi crudo con la yema intacta, es la que está ganando la mayoría de los concursos, en detrimento de la tortilla cuajada al estilo cordobés.