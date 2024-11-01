Resuelto ya el debate sobre si la tortilla debe ser con cebolla, el dilema ahora es: tortilla cuajada o líquida

Una vez resuelto el viejo debate que se ha saldado con la abrumadora victoria de la tortilla de patatas con cebolla con un 75% de apoyo por parte de la población, lo que supuso el fin de la guerra, el país se divide ahora ante el avance de la tortilla líquida que tanto gusta en los concursos. Y es que la tortilla estilo Betanzos, que deja el interior casi crudo con la yema intacta, es la que está ganando la mayoría de los concursos, en detrimento de la tortilla cuajada al estilo cordobés.
| etiquetas: tortilla , concebolla , cuajada , líquida , dilema
Y de este burro no me bajo.
Una tortilla bien cuajada y jugosa es la perfección.
Aqui lo unicamente importante es lo siguiente :
"el viejo debate que se ha saldado con la abrumadora victoria de la tortilla de patatas con cebolla con un 75% de apoyo por parte de la población,"
Cebollistas, entregad las armas
El resto es imitación.
Viva Francia
Solo falta que ahora todos empiecen a hacerla con cebolla y no pueda comerla nunca a mi gusto.
Lo mejor es que cada hostelero la haga como prefiera y indique cómo es, o mejor, que haga una de cada, y dejar de imponer a los demás cómo deben comer las cosas. Esto es como los que les dices de forma clara que NO QUIERES ALIÑO en la ensalada, y aún así van y te lo echan. ¿A un alérgico al marisco o los frutos secos también le van a hacer lo mismo?
Lo que para unos es… » ver todo el comentario
Igual que el escabeche, de pequeño me ponían mejillones con salsa de escabeche... eso sabía a rayos, y casi se me ha creado un condicionamiento negativo hacia la comida en lata.
Y no tengo nada a nivel cerebral (digo TEA y tal), simplemente que a algunos no nos gusta así y punto.