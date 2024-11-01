edición general
Resuelto ya el debate sobre si la tortilla debe ser con cebolla, el dilema ahora es: tortilla cuajada o líquida

Una vez resuelto el viejo debate que se ha saldado con la abrumadora victoria de la tortilla de patatas con cebolla con un 75% de apoyo por parte de la población, lo que supuso el fin de la guerra, el país se divide ahora ante el avance de la tortilla líquida que tanto gusta en los concursos. Y es que la tortilla estilo Betanzos, que deja el interior casi crudo con la yema intacta, es la que está ganando la mayoría de los concursos, en detrimento de la tortilla cuajada al estilo cordobés.

efectogamonal #5 efectogamonal
Ni cuajada ni líquida, untuosa {0x1f525}
pazentrelosmundos #6 pazentrelosmundos
#5 y con puerro :troll:
Asimismov #14 Asimismov
#3 #5 y calentita y al punto de sal, si antes no la has estropeado poniendo cabolla.
:-D
frg #17 frg *
#3 #5 "bien cuajada y jugosa" es un oxímoron.
Fisionboy #18 Fisionboy
Si se tiene que comer con cuchara, NO es una tortilla.

Y de este burro no me bajo.
ur_quan_master #9 ur_quan_master
No sé si votar bulo al titular xD
#19 vicox
#12 Lo extraño es que nadie se cree el CIS de Tezanos y luego os creéis una estadística aleatoria.
Andreham #3 Andreham
Los concursos los ganan los más extravagantes porque para eso son cosas de pijos.

Una tortilla bien cuajada y jugosa es la perfección.
1 K 19
aPedirAlMetro #12 aPedirAlMetro *
#3 No dejemos que quienes han perdido la guerra, intenten ahora enfrentarnos con afrentas vacias e irrelevantes, para dividirnos.

Aqui lo unicamente importante es lo siguiente :
"el viejo debate que se ha saldado con la abrumadora victoria de la tortilla de patatas con cebolla con un 75% de apoyo por parte de la población,"

Cebollistas, entregad las armas :hug:
#25 Jodere
#3 Y con cebolla. :troll:
Amoniaco #7 Amoniaco
Gilipolleces. La única tortilla que existe es la francesa.
El resto es imitación.
Viva Francia
JackNorte #15 JackNorte *
Algunos comerian cualquier cosa por conseguir la razon, yo comeria cualquier cosa buena para perderla. En este mundo de tortillas precocinadas , dar potestad o criterio a quien no sabe cocinarlas y sacar sentencias de eso. Podriamos decir que como se venden muchas tortillas precocinadas son buenas, cuando la realidad es que la gente igual no sabe cocinar. :-)
#13 mcfgdbbn3 *
¿Resuelto?
Solo falta que ahora todos empiecen a hacerla con cebolla y no pueda comerla nunca a mi gusto.

Lo mejor es que cada hostelero la haga como prefiera y indique cómo es, o mejor, que haga una de cada, y dejar de imponer a los demás cómo deben comer las cosas. Esto es como los que les dices de forma clara que NO QUIERES ALIÑO en la ensalada, y aún así van y te lo echan. ¿A un alérgico al marisco o los frutos secos también le van a hacer lo mismo?

cosmonauta #21 cosmonauta
#13 Nunca me gustó la ensalada, de niño.e obligaban a comerla. La odiaba. Hasta que descubrí que era por el vinagre y si la comía con aliños más nórdicos incluso podía gustarme.
#22 mcfgdbbn3
#21: Ya te digo, en mi caso como más me gusta es tal cual, o sea, el sabor de la lechuga me gusta tal y como es, el tomate suele saber bastante fuerte, pero bueno, las aceitunas también están ricas, el pepino lo mismo... No entiendo por qué algunas personas asumen que a todos nos tiene que gustar lo que las gusta a ellas.

Igual que el escabeche, de pequeño me ponían mejillones con salsa de escabeche... eso sabía a rayos, y casi se me ha creado un condicionamiento negativo hacia la comida en lata.
cosmonauta #23 cosmonauta *
#22 Cruda es demasiado hardcore. Ahora me hago una "vinagreta" con media cucharada de mostaza, media de miel y aceite. Básicamente, un aceite con mostaza y miel
#24 mcfgdbbn3 *
#23: Es que en mi caso, cualquier cosa que eche, la empeora.
Y no tengo nada a nivel cerebral (digo TEA y tal), simplemente que a algunos no nos gusta así y punto.
#16 MPR
Venga, primero con cebolla y ahora líquida....va a resultar que la mejor tortilla es sin tortilla, ¡a tomar por saco!
#11 sliana
pues esta claro que no hay debate porque ya ha sido demostrado como se debe hacer la tortilla. solo quedan los lobbies tocando la moral.
founds #10 founds
Para mí poco hecha, ni líquida ni más seca que el albero en verano
#4 pozz
proximamente: bolsa de zumo de tortilla.
Don_Pixote #1 Don_Pixote
Que se pueda comer con pajita
VotaAotros #2 VotaAotros
#1 Siempre pensando en masturbarte mientras comes...
Enero2025 #20 Enero2025
Si no se bebe no es tortilla.
#8 senafactual
Sin salmonella mucho mejor.
